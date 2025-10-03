Los socialistas descontentos con las propuestas de Lecornu le dan tregua hasta el lunes

París, 3 oct (EFE).- El Partido Socialista francés no está satisfecho con las propuestas que hizo el primer ministro, Sébastien Lecornu, para el presupuesto de 2026 y votarán a favor de una moción de censura si no hay una rectificación en el discurso de política general que el jefe del Gobierno pronunciará el próximo lunes.

«No estamos satisfechos, mantenemos nuestras exigencias (…) Le damos unas horas más para que reflexione sobre ellas y nos responda en el discurso de política general», aseguró el líder socialista, Olivier Faure, a la salida de la reunión con Lecornu.

Faure consideró «un avance» la renuncia del jefe del Gobierno a adoptar el presupuesto para 2026 sin voto parlamentario, pero consideró que «no es suficiente» y pidió que se voten otra leyes, como la reforma de las pensiones adoptada en 2024 que retrasa dos años, hasta 64, la edad mínima de jubilación. EFE

