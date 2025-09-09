Los ultras rumanos impugnan ante el Constitucional las medidas para reducir el déficit

3 minutos

Bucarest, 9 sep (EFE).- El partido ultranacionalista rumano AUR, la segunda fuerza del Parlamento, ha impugnado ante el Tribunal Constitucional gran parte del nuevo paquete de austeridad impuesto por el Gobierno para reducir el déficit, que en 2024 fue el mayor de la Unión Europea (UE).

En un comunicado, la opositora Alianza para la Unificación de los Rumanos (AUR) de George Simion comunicó este martes que ha presentado sendos recursos contra cuatro de las cinco leyes mediante las que se adoptaron las impopulares medidas de consolidación fiscal el pasado día 1.

Precisamente en previsión de una posible impugnación, el Ejecutivo, una coalición cuatripartita de centroderecha y proeuropea que asumió el poder en junio de este año, dividió el segundo paquete en cinco leyes para evitar que un posible rechazo parcial de la Alta Corte afecte a todo el conjunto de medidas.

El Gobierno encabezado por el conservador Ilie Bolojan informó de ellas al Parlamento el pasado lunes, pero sin someterlas a votación, recurriendo para su adopción a un procedimiento excepcional previsto por la legislación rumana mediante la invocación del estado de emergencia.

Para AUR, invocar ese estado constituye actualmente una «mentira institucional», informó el portal news.ro.

«Con esta maniobra, el poder ejecutivo ha confiscado el papel del Parlamento y ha pisoteado los principios fundamentales del Estado de derecho», criticó el partido ultra en su nota, donde acusa al Gobierno de «abuso de poder» y de socavar la democracia con «artilugios legislativos».

Las leyes impugnadas introducen nuevos impuestos y elevan otros, así como reformas en el sector sanitario, en las autoridades reguladoras y en las empresas estatales.

La única normativa del paquete que la formación de extrema derecha no ha impugnado es la que establece un aumento progresivo de la edad de jubilación de los magistrados hasta 65 años en 2036, desde el mínimo actual de 48.

Tras haber fracasado el domingo las cuatro mociones de censura impulsadas contra el Gobierno por las citadas leyes, el AUR espera ahora que el Constitucional las rechace.

Bolojan ha defendido la reforma fiscal como necesaria para sanear las cuentas públicas del país y evitar represalias de la Unión Europea (UE), que podría bloquearle fondos comunitarios.

No obstante, las impopulares medidas han desatado numerosas protestas que se espera continuarán en los próximos días.

El déficit público de Rumanía se situó en 2024 en el 9,3 % del producto interior bruto (PIB), más del triple del límite máximo (3 %) establecido en los criterios del Tratado de Maastricht.

El país balcánico, uno de los más pobres de la UE, afronta un procedimiento de déficit excesivo abierto ya en junio de 2020 por el Consejo Europeo, que ahora le exige presentar a más tardar el 15 de octubre próximo las medidas necesarias para reducir su déficit. EFE

