Los uruguayos Merentiel y Cavani dan a Boca suma su segunda victoria en fila

2 minutos

Buenos Aires, 24 ago (EFE).- Boca Juniors enlazó este domingo su segunda victoria, esta vez por 2-0 sobre Banfield en La Bombonera, con goles de los delanteros uruguayos Miguel Ángel Merentiel y Edinson Cavani.

Una semana después de vencer en Mendoza a Independiente Rivadavia, el Xeneize derrotó hoy a Banfield en partido de la sexta jornada del Torneo Clausura argentino y ascendió con 9 puntos al tercer puesto del Grupo A, que lidera Barracas Central con 11.

Sin competencia internacional y eliminado de la Copa Argentina, Boca Juniors tiene hasta fin de año el único objetivo de conquista el Torneo Clausura y, luego de un comienzo errático, ahora logró encadenar dos triunfos.

En otro encuentro de este domingo, Racing Club fue goleado por 4-1 en la cancha de Argentinos Juniors, en su primera presentación luego de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Este resultado deja a la Academia con 3 puntos en el penúltimo puesto del Grupo A, que este domingo también registró el empate 1-1 de Unión y Huracán, este último para sumar 10 unidades y quedar a uno del líder Barracas, que el viernes empató 1-1 con Defensa y Justicia.

En los partidos jugados hasta el momento de esta sexta jornada, se destacan además el triunfo ayer 1-0 de San Lorenzo ante Instituto, para alcanzar los 11 puntos y quedar en la primera posición junto a River, que este lunes visitará a Lanús, y el triunfo por el mismo marcador de Rosario Central ante Newell’s Old Boys con un golazo de tiro libre de Ángel Di María.

Además del Lanús-River, este lunes se jugarán otros 4 partidosy fue postergado el enfrentamiento entre Independiente y Platense.

– Resultados de la sexta jornada:

22.08: Barracas Central 1-1 Defensa y Justicia y Tigre 1-1 Independiente Rivadavia.

23.08: San Lorenzo 1-0 Instituto, Rosario Central 1-0 Newell’s Old Boys, Atlético Tucumán 3-0 Talleres y San Martín de San Juan 1-0 Gimnasia.

24.08: Unión 1-1 Huracán, Argentinos Juniors 4-1 Racing Club y Boca Juniors 2-0 Banfield.

– Partidos pendientes de la sexta jornada:

25.08: Deportivo Riestra-Sarmiento, Godoy Cruz-Vélez Sarsfield, Belgrano-Central Córdoba, Estudiantes-Aldosivi y Lanús-River Plate.

Postergado: Independiente-Platense. EFE

fca/hbr