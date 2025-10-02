The Swiss voice in the world since 1935
Louis Tomlinson y Zayn Malik protagonizarán un documental de viaje en carretera por EE.UU.

Los Ángeles (EE.UU.), 2 oct (EFE).- Las estrellas de la exitosa banda británica One Direction, Louis Tomlinson y Zayn Malik, se embarcarán en una serie documental que les llevará a recorrer Estados Unidos en carretera, informó este jueves The Hollywood Reporter.

El proyecto estará dirigido por Nicola Marsh, quien también dirigió el documental sobre Demi Lovato y se espera que a lo largo de la travesía repasen su trayectoria profesional y recuerden la trágica muerte de su compañero de One Direction, Liam Payne, precisó la revista especializada.

El coloso del entretenimiento Netflix se encuentra a cargo de esta serie, que prevé su estreno para 2026 y en el que, por el momento, no se espera la participación de sus otros compañeros de banda, Harry Styles y Niall Horan.

Payne, que saltó a la fama con la banda masculina One Direction surgida de un programa de talentos en 2010, murió a los 31 años a causa de múltiples traumas y hemorragias internas y externas, al precipitarse de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires en octubre del año pasado.

Los rastros de alcohol, cocaína y antidepresivos que se encontraron tras su autopsia, así como los conflictos legales y las acusaciones de abuso psicológico de su exnovia Maya Henry, hicieron patentes las sombras de la vida del cantante que se ocultaban tras los focos de la fama. EFE

