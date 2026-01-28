Lula afirma que Latinoamérica está viviendo uno los «mayores retrocesos» en integración

Ciudad de Panamá, 28 ene (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles en Ciudad de Panamá que Latinoamérica vive uno de los «mayores retrocesos» en materia de integración de su historia, y apostó por un «regionalismo posible» guiado por el pragmatismo.

Lula, quien participa en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, criticó en su discurso la falta de una respuesta unida de la región a la intervención militar estadounidense en Venezuela en la que el presidente Nicolás Maduro fue capturado.

«La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) no consigue ni producir una sola declaración sobre intervenciones militares ilegales que afectan a nuestra región», afirmó.

En ese sentido, dijo que la Celac está «paralizada» pese a los «esfuerzos» de su presidente pro tempore, el colombiano Gustavo Petro, mientras que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) «sucumbió al peso de la intolerancia que impidió la convivencia de visiones diferentes».

«Volvimos a ser una región dividida, más orientada hacia fuera que hacia sí misma», declaró, antes de añadir que los países permitieron que las «disputas ideológicas» se impusieran.

En este contexto, Lula afirmó que doctrinas de integración como el bolivarianismo son «insuficientes», mientras que el modelo de la Unión Europea es «inviable» debido al «peso» de las instituciones nacionales.

Por ello, el mandatario sostuvo que el modelo de integración «posible» es uno que ayude a «superar» las diferencias ideológicas y busque combatir la pobreza y la desigualdad.

Según Lula, la región dispone de activos que pueden impulsar la integración, entre los cuales destacó las reservas de hidrocarburos, la biodiversidad y los recursos minerales abundantes.

Puso como ejemplo de avances recientes el acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Mercosur y dijo que este bloque buscará ampliar la asociación con países como México y la India.

«Reconquistar la confianza en la integración es una tarea ardua pero necesaria», declaró. EFE

