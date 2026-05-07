Lula llega a la Casa Blanca para reunirse con Trump en medio de nuevas tensiones

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Washington, 7 may (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó este jueves a la Casa Blanca para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un encuentro que tiene lugar en medio de nuevas tensiones diplomáticas entre ambos países.

Lula, alojado en la residencia del embajador brasileño en Estados Unidos, arribó a la Casa Blanca poco después de las 11.10 hora local (15.10 GMT) a bordo de un convoy oficial.

La reunión, la primera que celebran en Washington durante el segundo mandato de Trump, coincide con las críticas de Brasil a Estados Unidos por la guerra en Irán y por la presión sobre Cuba, así como con la expulsión recíproca de dos representantes de cada país.

La agenda está marcada por un fuerte componente económico debido a las investigaciones abiertas por Estados Unidos sobre supuestas prácticas comerciales desleales de Brasil, en particular por el uso de la plataforma de pagos instantáneos PIX, creada por el Banco Central, que Washington considera perjudicial para las estadounidenses Visa y Mastercard.

También figura la cooperación contra el crimen internacional, ante la posibilidad de que Estados Unidos designe a algunos grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas, algo a lo que se opone Brasilia por considerar que podría abrir la puerta a eventuales intervenciones en su territorio.

Asimismo, se prevé que aborden la cooperación en minerales críticos y tierras raras dado que Brasil posee las segundas mayores reservas mundiales, después de China, y Washington busca diversificar el suministro para minar el liderazgo de Pekín.

El encuentro se produce tras las críticas de Lula a la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela, a la presión sobre Cuba y a la guerra en Irán, que amenaza con provocar una escasez de fertilizantes en Brasil por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El segundo mandato de Trump comenzó con tensiones con Brasil, país al que impuso aranceles en represalia por el proceso judicial contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado del mandatario estadounidense, condenado a 27 años de prisión por liderar un golpe de Estado contra Lula.

La relación se recondujo tras un breve encuentro durante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, y una reunión bilateral en Malasia, en la que ambos mandatarios mostraron sintonía.

Sin embargo, el vínculo volvió a deteriorarse en los últimos días tras la expulsión, por parte de Washington, de un policía brasileño destinado en Miami, lo que llevó a Brasil a retirar las credenciales de un responsable estadounidense en Brasilia.

En marzo, Brasil ya había rechazado conceder un visado a un asesor vinculado a Trump que pretendía visitar en prisión a Bolsonaro. EFE

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