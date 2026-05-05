Lula podría reunirse con Trump el jueves en Washington, según Brasilia

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, podría encontrarse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el jueves en Washington, informó este martes a la AFP la presidencia brasileña.

Ambos mandatarios, que hasta ahora solo se reunieron una vez, el año pasado en Malasia, tenían previsto encontrarse en Washington a principios de año pero la cita no se concretó.

«El encuentro del presidente (Lula) con Trump para el jueves está bien encaminado. Es una previsión, no está confirmado. Pero está encaminado para que ocurra», dijo a la AFP una fuente de la presidencia.

Consultada por la AFP al respecto, la Casa Blanca no respondió en lo inmediato.

El presidente brasileño de izquierda, de 80 años, y su par estadounidense, de 79, discrepan en numerosos temas como el multilateralismo, el comercio internacional y la lucha contra el cambio climático.

Lula, un duro crítico de la política exterior de Trump, más recientemente por la guerra con Irán, llegaría a Washington en pleno pulso entre Estados Unidos y la república islámica por el estrecho de Ormuz, un paso por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Sin embargo, la agenda entre los presidentes de Brasil y Estados Unidos pasa por otros asuntos.

Washington ha expresado interés en los vastos yacimientos de tierras raras de Brasil, que tiene las segundas mayores reservas del mundo de estos elementos imprescindibles para fabricar autos eléctricos, misiles y otros usos tecnológicos.

De su lado, Lula se dice abierto a las inversiones de Estados Unidos en el sector. Pero defiende que Brasil controle todo el proceso.

Los mandatarios también tienen una conversación pendiente sobre seguridad.

Según la prensa brasileña, es posible que Washington designe a dos poderosas facciones criminales brasileñas, Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital, como grupos terroristas, una denominación rechazada por el gobierno de Lula.

Un portavoz del Departamento de Estado señaló a la AFP en marzo que ambas organizaciones son «amenazas significativas para la seguridad regional» y precisó que no se pronuncia por anticipado sobre tales designaciones.

El año pasado, Washington impuso elevadas tarifas aduaneras a Brasil en represalia por el juicio al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, un aliado de Trump condenado a 27 años de cárcel por tentativa golpista.

Esos aranceles fueron en gran parte retirados, pero Brasilia exige su levantamiento total.

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