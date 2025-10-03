Luxemburgo celebra la abdicación de Enrique como Gran Duque y la coronación de Guillermo

3 minutos

Bruselas, 3 oct (EFE).- Luxemburgo se puso de gala este viernes para un cambio de trono, con la abdicación de Enrique y la coronación como Gran Duque de su hijo mayor, Guillermo, un acontecimiento al que asiste una importante representación de la realeza europea.

Entre los miembros de la monarquía presentes en el acontecimiento estuvieron los reyes belgas Felipe y Matilde, acompañados de su hija y heredera Isabel, así como los monarcas de Países Bajos, Guillermo y Máxima, junto con su heredera, Amalia.

También asistieron representantes de las instituciones europeas, como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.

Los actos, que se prolongarán con celebraciones durante todo el fin de semana, comenzaron este viernes a las 10:00 hora local con la ceremonia de abdicación del Gran Duque en el Palacio Gran Ducal, para poner fin oficialmente al ducado de Enrique (70 años).

Una hora más tarde, a las 11:00 horas, estaba prevista la proclamación de Guillermo (43 años) como Gran Duque en la Cámara de Diputados.

El resto de actos previsto durante el día incluía el saludo a las 12:15 horas de Guillermo y la nueva Gran Duquesa Stéphanie, acompañados de sus hijos Charles y François, desde el balcón del Palacio Gran Ducal.

Por la tarde se celebrará una recepción en el Cercle Cité, antes de la cena de gala en el Palacio Gran Ducal a las 19:00 horas.

El sábado 4 de octubre, segundo día de celebraciones, está previsto que Guillermo y Stéphanie recorran varias localidades de Luxemburgo para saludar a la ciudadanía y participar en distintos espectáculos, mientras que el domingo tendrá lugar una misa Te Deum en la Catedral con la familia del Gran Duque.

Un Gran Duque hispanohablante y casado con una noble

Guillermo (Ciudad de Luxemburgo, 1981) es el primogénito de los cuatro hijos que tuvieron los grandes duques Enrique y María Teresa.

Graduado en Ciencias Políticas e hispanohablante educado en Luxemburgo durante la primaria y la secundaria, luego estudió el bachillerato francés en Suiza y posteriormente realizó en Reino Unido su formación militar, en la prestigiosa academia de Sandhurst.

En la universidad, cursó estudios sobre relaciones internacionales en varias facultades del Reino Unido y más tarde se trasladó a Francia, donde se graduó en Ciencias Políticas antes de trabajar como becario en el Deutsche Bank y en la farmacéutica Union Chimique Belge.

Guillermo pertenece a la dinastía de los Nassau y los Borbón-Parma por parte de padre, pero tiene mezcla plebeya por el lado de la madre, nacida en Cuba y de raíces españolas, procedente de una adinerada familia dedicada a la explotación del azúcar en la isla, y que tuvo que exiliarse del país tras la Revolución de 1959.

Por esta razón, el príncipe habla español fluido, además de inglés, alemán, francés y luxemburgués.

Al casarse en 2012 con la condesa belga Estefanía de Lannoy, Guillermo se convirtió en uno de los pocos miembros de la última quinta de herederos reales europeos que contrajo matrimonio con otra persona de ‘sangre azul’, es decir, perteneciente a la aristocracia. EFE

mb/jug/llb

(foto) (video)