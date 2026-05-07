Luz verde en Francia a la OPA del millonario checo Kretinsky sobre Fnac Darty

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París, 7 may (EFE).- La Autoridad de Mercados Financieros (AMF) de Francia dio luz verde este jueves al proyecto de oferta pública de adquisición (OPA) lanzado en enero por el multimillonario checo Daniel Kretinsky para tomar el control mayoritario del grupo francés de distribución de productos electrónicos y culturales Fnac Darty.

Con esta OPA, el objetivo del checo es superar el umbral del 50 % y consolidar su control del grupo, del que ya es el principal accionista con un 28,5 % del capital y que dirige el español Enrique Martínez desde 2017.

Esta aprobación de la autoridad bursátil constituye el último trámite regulatorio necesario para la operación, que ya había sido respaldada por el consejo de administración de Fnac Darty en marzo, aunque su cierre está previsto para el segundo semestre de 2026.

La oferta de EP Group fija un precio de 36 euros por acción, lo que valora la compañía en más de 1.000 millones de euros.

Kretinsky, quien entre 2018 y 2023 fue accionista de referencia del diario ‘Le Monde’, se comprometió además a adquirir las 564.098 obligaciones convertibles y/o canjeables en acciones de Fnac Darty a un precio unitario de 81,12 euros, algo a lo que ya había dado su visto bueno el consejo de administración, reunido el pasado lunes. EFE

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