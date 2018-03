Luz verde para la ansiada casa ecológica

Este contenido fue publicado el 10 de noviembre de 2008 8:29 10 de noviembre de 2008 - 08:29

El edificio estará construido en 18 meses.

Un profesor universitario suizo ha recibido el visto bueno para construir un bloque de apartamentos que combinará sólo tecnologías libres de CO2.

El edificio, con cuatro viviendas, es una creación del profesor Hansjürg Leibundgut, catedrático del Departamento de sistemas de construcción en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich.

El permiso concedido por el Ayuntamiento de Zúrich le permitirá realizar su ansiado sueño.



Leibundgut explica que mientras en Suiza existen casas libres de carbono, el complejo será ecológico e incluirá tecnologías asequibles.



Aunque la investigación del proyecto se efectuó en la universidad, Leibundgut tiene su papel y lo lleva a la práctica mediante la financiación de su desarrollo. Además, él mismo residirá en uno de los apartamentos.



"Sabemos que cerca de la mitad de las emisiones de carbono proceden de las casas. También conocemos que existe la posibilidad de reducirlas a cero tan pronto como se produzca electricidad para abastecer la casa. Entonces debemos combinar esto", comenta a swissinfo.



"Estamos integrando unos 10 componentes innovadores. La mitad de ellos no se habían hecho antes y, en la actualidad, se encuentran en la fase de desarrollo y producción en diversas empresas suizas".



De forma más concreta, Leibundgut destaca que los sistemas de calefacción y refrigeración, y almacenamiento de energía solar serán pioneros dentro de la vivienda privada.

Temperaturas sicilianas

Todo funcionará con electricidad solar y eólica. Las tecnologías incluyen un método para recuperar el calor del agua utilizada y ventanas que permiten el paso de la luz, y a la vez, retienen el calor.



Se colocará una instalación de tuberías en el muro exterior del edificio y cubierto con aislamiento térmico de 4 centímetros. El agua que circula en las tuberías trasladará el calor desde el edificio hasta el suelo.



Durante el verano la casa se refrescará con el sistema de agua circulante que absorbe el calor y lo pasa hacia el suelo. En invierno, la energía acumulada en el subsuelo se usará para calentar el circuito de agua hasta los 15 grados, y entonces caliente el sistema de tuberías de las paredes. La necesidad de descartar cualquier otra calefacción adicional hará la vivienda libre de CO2.



"En invierno, la pared de ladrillos interna dará la sensación como si estuviera en Sicilia", reconoce Leibundgut.



"Esta es una buena oportunidad. Si tienes una casa construida con un cierto tipo de arquitectura, esto no se puede hacer de cara a mantener el aspecto del edificio".



Los cimientos del edificio serán como los de una casa tipo de la década de los 60. Leibundgut sostiene que las tecnologías adicionales costarán un extra de 40.000 francos por cada apartamento, además de los gastos ordinarios.

Objetivo común

El equipo Leibundgut presentó primeramente su investigación en una maqueta en febrero como parte del proyecto para encontrar una forma de reducir las emisiones de CO2 en Suiza.



El permiso de obras fue finalmente concedido por la ciudad tras no haberse presentado ninguna alegación ante la propuesta. El terreno se está adquiriendo y la construcción se espera que comience en abril de 2009, con una finalización estimada para junio de 2010.



Leibundgut elegirá a los demás residentes, todos ellos pagarán 300 francos mensuales para mantener las tecnologías sostenibles.



"Quiero tener gente agradable porque tendrán algo en común. Tenemos cierta responsabilidad porque queremos mostrar la casa".



Además está convencido de que el proyecto funcionará ya que invirtió en él los ahorros de su vida.



"Es todo el dinero que tengo, (sino sale bien) me arruinaré, aunque no creo que eso pase".



swissinfo, Jessica Dacey

(Traducción: Iván Turmo)

Casas ecológicas Los científicos y planificadores de todo el mundo están promoviendo una relación ecológica entre el hombre y su hábitat.



Se cambia la voracidad del consumo por la calidad de vida.



Esto tiene mas relación con los sistemas que exhibe la naturaleza que con las definiciones tecnológicas.



Contemplar la ecología como una herramienta para que la arquitectura cotidiana concilie con la realidad futura es el gran desafío de nuestro tiempo.



Siempre se puede transformar una casa, en mayor o menor medida, en un organismo autosuficiente y ecológico.



Nuestros ancestros usaban ya aljibes, hornos de alto rendimiento y todo tipo de herramientas y mecanismos ingeniosos.



Una casa ecológica debe construirse con materiales respetuosos con el medio ambiente y con criterios bioclimáticos para el ahorro energético, para conseguir un crecimiento sostenible. Fin del recuadro

