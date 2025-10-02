Mánchester sufre dos de los principales atentados en el Reino Unido en los últimos 20 años



Londres, 2 oct (EFE).- La ciudad de Mánchester ha sido escenario en las dos últimas décadas de dos de los atentados terroristas más graves del Reino Unido, el último este jueves contra una sinagoga durante la festividad de Yom Kippur, en el que murieron dos fieles y el agresor y hubo otros cuatro heridos.

El ataque se suma al perpetrado en 2017 en el recinto Manchester Arena, donde un yihadista suicida detonó una bomba al término de un concierto de Ariana Grande, causando la muerte de 22 personas y heridas a más de un millar.

Estos son los principales atentados ocurridos en el Reino Unido en los últimos 20 años:

– 7 de julio de 2005: Cuatro yihadistas suicidas hicieron estallar explosivos en tres trenes del metro y un autobús de Londres en hora punta. Murieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas, en el ataque más sangriento de la historia reciente.

– 30 de junio de 2007: Dos hombres intentaron estrellar un coche cargado de bombonas de gas contra la terminal del aeropuerto de Glasgow (Escocia), que se incendió. Uno de los atacantes murió y varias personas resultaron heridas.

– 22 de mayo de 2013: El soldado Lee Rigby fue asesinado en plena calle en Woolwich, en el sur de Londres, por dos islamistas británicos que lo atropellaron y apuñalaron. Ambos atacantes fueron condenados a cadena perpetua.

– 22 de marzo de 2017: Un hombre arrolló a peatones en el puente de Westminster en la capital británica y atacó a un policía frente al Parlamento. Cinco personas murieron, entre ellas el agente, y unas 50 resultaron heridas. El agresor, vinculado al yihadismo, fue abatido a disparos.

– 22 de mayo de 2017: Un yihadista suicida detonó una bomba al final de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en el Manchester Arena, causando 22 muertos y 1.017 heridos, el mayor atentado desde el de julio de 2005.

– 3 de junio de 2017: Ocho muertos, entre ellos el español Ignacio Echeverría, y 48 heridos después de que tres agresores arrollaran a peatones con una furgoneta en el puente de Londres y apuñalasen a varias personas en el mercado de Borough, en un acto reivindicado por el Estado Islámico.

– 19 de junio de 2017: Una furgoneta embistió a fieles musulmanes a la salida de la mezquita de Finsbury Park, provocando un muerto y 11 heridos, en un ataque islamófobo.

– 15 de septiembre de 2017: Una bomba casera estalló parcialmente en un tren en la estación de Parsons Green, también en Londres, hiriendo a unas 30 personas, en otro atentado yihadista.

– 30 de octubre de 2022: Un hombre lanzó bombas incendiarias contra un centro de la Fuerza de Fronteras en Dover (sur de Inglaterra), hiriendo levemente a dos personas antes de quitarse la vida, en un ataque vinculado a la extrema derecha.

– 2 de octubre de 2025: En pleno Yom Kippur, un atacante arrolló con un vehículo a viandantes frente a la sinagoga de Heaton Park, en Mánchester, y después apuñaló a un hombre, supuestamente el guardia de seguridad. Dos fieles murieron y cuatro resultaron heridos antes de que el agresor fuese abatido por la Policía. La Policía lo considera un ataque antisemita. EFE

