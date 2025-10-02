Más de 10.000 personas se manifiestan ante el Coliseo romano en apoyo de la Flotilla

Roma, 2 oct (EFE).- Más de 10.000 personas, según la Policía, se manifestaron esta tarde en las inmediaciones del Coliseo de Roma tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla por Israel cuando trataba de llegar a Gaza, mientras las protestas se repiten en otras ciudades de toda Italia.

La convocatoria, convocada por el colectivo ‘Global movement to Gaza Italia’, ha reunido a más de 10.000 personas, según confirman a EFE fuentes de la Jefatura de Policía de la capital italiana.

Tras congregarse junto al Coliseo, la manifestación procederá en dirección a Porta San Paolo, a unos dos kilómetros en línea recta, al grito de «bloqueemos todo» o «Palestina libre».

En Roma numerosas personas también protestan en los aledaños de la estación de trenes de Termini así como en las instalaciones de la Universidad de la Sapienza.

El objetivo es protestar contra la interceptación por parte del ejército israelí de los 43 barcos que engrosaban la Global Sumud Flotilla, después de atravesar el Mediterráneo desde puertos de España, Túnez e Italia para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Pero también caldear la atmósfera de cara a mañana viernes, cuando el mayor sindicato del país, la CGIL, junto con otros menores como USB, ha convocado una huelga en todos los sectores y protestas en un centenar de ciudades y localidades.

Esta tarde las manifestaciones se han sucedido a lo largo y ancho de Italia, desde Turín, Milán o Bolonia (norte) hasta Nápoles (sur), donde se vivieron algunos momentos de tensión cuando un grupo de personas propalestinas trató de romper el cordón policial en el puerto. EFE

