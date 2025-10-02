The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Más de 10.000 personas se manifiestan ante el Coliseo romano en apoyo de la Flotilla

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 2 oct (EFE).- Más de 10.000 personas, según la Policía, se manifestaron esta tarde en las inmediaciones del Coliseo de Roma tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla por Israel cuando trataba de llegar a Gaza, mientras las protestas se repiten en otras ciudades de toda Italia.

La convocatoria, convocada por el colectivo ‘Global movement to Gaza Italia’, ha reunido a más de 10.000 personas, según confirman a EFE fuentes de la Jefatura de Policía de la capital italiana.

Tras congregarse junto al Coliseo, la manifestación procederá en dirección a Porta San Paolo, a unos dos kilómetros en línea recta, al grito de «bloqueemos todo» o «Palestina libre».

En Roma numerosas personas también protestan en los aledaños de la estación de trenes de Termini así como en las instalaciones de la Universidad de la Sapienza.

El objetivo es protestar contra la interceptación por parte del ejército israelí de los 43 barcos que engrosaban la Global Sumud Flotilla, después de atravesar el Mediterráneo desde puertos de España, Túnez e Italia para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Pero también caldear la atmósfera de cara a mañana viernes, cuando el mayor sindicato del país, la CGIL, junto con otros menores como USB, ha convocado una huelga en todos los sectores y protestas en un centenar de ciudades y localidades.

Esta tarde las manifestaciones se han sucedido a lo largo y ancho de Italia, desde Turín, Milán o Bolonia (norte) hasta Nápoles (sur), donde se vivieron algunos momentos de tensión cuando un grupo de personas propalestinas trató de romper el cordón policial en el puerto. EFE

gsm/fpa

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR