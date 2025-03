Más de 13.000 víctimas en el estado sudanés de Darfur Norte desde inicio de guerra en 2023

2 minutos

Jartum, 7 mar (EFE).- Más de 13.000 víctimas, entre muertos o heridos, se han registrado en el estado de Darfur Norte, en el oeste de Sudán, desde el estallido de la guerra entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en 2023, anunció este viernes el Ministerio de Salud de esta demarcación administrativa del país.

El director general del Ministerio en Darfur Norte, Ibrahim Jater, dijo en un comunicado que «la cifra de muertos y heridos registrados en los expedientes del departamento alcanzó los 13.000», aunque no desglosó el número de víctimas mortales.

Asimismo, indicó que desde el 15 de abril de 2023 hasta marzo de 2025 se han realizado unas 4.000 cirugías «por heridas de metralla y disparos», en medio de una gran escasez de material y personal médico en Darfur Norte, donde además se han registrado decenas de ataques contra instalaciones sanitarias.

Darfur Norte es el único de los cinco estados de la vasta región occidental de Darfur que no está controlada por las FAR, que mantiene desde hace once meses un asfixiante cerco a la capital del estado, Al Fasher, el último bastión del Ejército en la zona.

Los combates y el cerco han provocado una gran escasez de suministros en Darfur Norte, donde los paramilitares impiden la entrada de medicamentos, combustible y otros materiales indispensables para el correcto funcionamiento de los hospitales, según Jater, que recordó que el único operativo de Al Fasher es el Al Saudí.

Asimismo, hizo un llamado a que se levante el asedio «lo antes posible» para que el personal médico pueda regresar a sus puestos de trabajo, al tiempo que pidió a las organizaciones internacionales apoyo para entregar combustible y medios de transporte, puesto que un gran número de ambulancias fueron saqueadas por las FAR.

La guerra en Sudán se ha saldado con decenas de miles de muertos y ha obligado a más de 12 millones de personas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor crisis de desplazados internos del planeta, mientras que otras 3 millones han buscado refugio en otras naciones. EFE

az-se-cgs/ig