The Swiss voice in the world since 1935

Más de 20 muertos por nuevas lluvias monzónicas en Pakistán

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Más de 20 personas han muerto en una nueva ola de lluvias monzónicas en Pakistán, informó el miércoles la agencia local de gestión de desastres.

Las precipitaciones torrenciales que han caído en todo Pakistán durante la última semana han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra que arrasaron pueblos enteros y dejaron cientos de muertos y decenas de desaparecidos.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres informó el miércoles que otras diez personas fallecieron en Karachi, la capital financiera del sur, debido a crecidas que causaron el derrumbe de viviendas y descargas eléctricas. 

Otras 11 personas perdieron la vida en la región septentrional de Gilgit-Baltistan, añadió.

Más de 400 personas han muerto solo en Khyber-Pakhtunkhwa, una provincia montañosa del noroeste fronteriza con Afganistán, desde la tarde del jueves.

Los deslizamientos de tierra y las inundaciones repentinas son habituales durante la temporada del monzón, que suele comenzar en junio y dura hasta finales de septiembre.

En total, según la dependencia de gestión de desastres, cerca de 750 personas han muerto desde que comenzó la estación monzónica.

Pakistán es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y se enfrenta cada vez más a fenómenos meteorológicos extremos.

Las inundaciones monzónicas sumergieron un tercio de Pakistán en 2022 y dejaron aproximadamente 1.700 muertos.

stm/tym/arm/mas

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR