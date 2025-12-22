Más de 34 años de cárcel para 11 militares por desaparición forzada de menores en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 22 dic (EFE).- Un tribunal ecuatoriano condenó este lunes a once militares a 34 años y ocho meses de cárcel por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes, a quienes detuvieron irregularmente en diciembre de 2024 en Guayaquil y que días después fueron hallados calcinados y con heridas de bala.

Para otros cinco soldados, que cooperaron con la investigación, los jueces dictaminaron treinta meses de cárcel; mientras que un teniente coronel que estaba procesado como cómplice fue absuelto de los cargos.

El tribunal aceptó así la petición de la Fiscalía para dieciséis de los diecisiete procesados, a quienes también se les impuso una multa de 376.000 dólares y una indemnización económica de 10.000 dólares para las familias de los menores. También ordenó que den disculpas públicas y que se publique un extracto de la sentencia en el mayor medio de circulación nacional. EFE

