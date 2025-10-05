The Swiss voice in the world since 1935
Más de 60 muertos en India y Nepal por deslizamientos de tierra tras fuertes lluvias

Al menos 63 personas murieron en el norte de India y en Nepal por deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias, informaron este domingo las autoridades locales de respectivos países.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son comunes durante la temporada de monzones en Asia del Sur, pero los expertos afirman que el cambio climático aumentan su frecuencia, gravedad e impacto.

En el distrito indio de Darjeeling, situado en el estado de Bengala Occidental, en el norte, «más de 20 personas perdieron la vida», informó Harsh Vardhan Shringla, un diputado de la cámara alta de India.

Las precipitaciones colapsaron puentes y destruyeron carreteras, describieron las autoridades. El primer ministro de India, Narendra Modi, señaló que se estaba monitoreando la situación y expresó su dolor por la «pérdida de vidas».

El temporal azotó también Nepal, donde al menos 43 personas fallecieron hasta ahora «en desastres provocados por las lluvias», informó a AFP Shanti Mahat, portavoz de la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres del país.

Algunas zonas del país llevan inundadas desde el viernes, lo que llevó a las autoridades responsables de gestionar desastres a alertar sobre posibles crecidas en varios ríos. 

Los ríos de la capital, Katmandú, también se han desbordado, inundando los asentamientos situados a lo largo de sus riberas. 

