Más de un centenar de detenidos en Ecuador durante el toque de queda antinarco

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Unas 120 personas fueron arrestadas durante el toque de queda del domingo ordenado por el gobierno en una buena parte de Ecuador con el objetivo de frenar la violencia de las bandas criminales ligadas al narcotráfico, informó el lunes la policía.

La medida prohíbe la total movilidad por seis horas a partir de las 23H00 locales (04H00 GMT) y es uno de los frecuentes toques de queda impuestos por el presidente derechista Daniel Noboa.

El comandante de la Policía, general Pablo Dávila, dijo al canal Teleamazonas que la primera jornada del toque de queda dejó 124 detenidos, casi todos por saltarse la prohibición irrespetar la prohibición de movilizarse.

«Este toque de queda es más de lo mismo porque avisaron con tiempo que iban los militares a salir a las calles, y luego cuando salen, uno los ve durante el día, y en las noches hacen requisas en avenidas principales, pero adentro del suburbio, donde vivo, ni se asoman», dice a la AFP el comerciante Gerardo Gómez, de 45 años y habitante de una zona violenta en el conflictivo puerto de Guayaquil.

Gómez es escéptico de las políticas de mano dura de Noboa que no han logrado reducir los delitos en uno de los países más violentos de Suramérica.

Debido a las restricciones que rigen entre el 3 y 18 de mayo, el comerciante cerrará una hora antes de lo habitual el negocio de venta de cables y audífonos, una decisión que impacta su bolsillo.

El toque de queda aplica en nueve de las 24 provincias del país, incluidas Pichincha (cuya capital es Quito) y Guayas (Guayaquil).

«Así no se puede trabajar. Apoyamos que se combata a los criminales, pero estamos sufriendo pérdidas», manifestó a la AFP un joven propietario de una licorería del norte de Quito que evitó dar su nombre «por seguridad».

Más de 50.000 militares y policías fueron desplegados en las calles, armados con fusiles, rostros cubiertos con pasamontañas y en vehículos blindados.

Numerosas bandas se disputan el control de la droga, la extorsión y otros delitos con el respaldo de carteles internacionales enfrentados entre sí. El cóctel de violencia convirtió a la nación en las más violenta de Latinoamérica con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime.

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