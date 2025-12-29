México abre investigación sobre causas del accidente de tren que dejó 13 muertos en Oaxaca

2 minutos

Ciudad de México, 29 dic (EFE).- El Gobierno de México inició este lunes las investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ocurrido este domingo en Oaxaca (sur) y que dejó al menos 13 muertos, entre ellos una menor de edad, mientras continúan las labores para localizar a una persona desaparecida.

Durante la conferencia de prensa presidencial, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, detalló que la Agencia de Transporte Ferroviario hará la evaluación de los hechos en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía estatal.

“Se encuentra todo bajo cadena de custodia, incluyendo el registrador electrónico”, explicó al aludir a la “caja negra ferroviaria”.

Asimismo, confirmó que 13 personas perdieron la vida en el accidente que ocurrió a las 09:28 hora local (15:28 GMT) sobre la línea Z del tren “Istmeño”, entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en el sureño estado de Oaxaca.

“Descarriló una de las locomotoras del tren Interoceánico lo que conllevó a que los cuatro vagones salieran de las vías”, explicó.

Detalló, asimismo, que el primer vagón se deslizó sobre el talud a 6,5 metros de profundidad, mientras que el segundo vagón quedó parcialmente suspendido y los otros dos vagones quedaron sin daños graves. A bordo, precisó, viajaban unas 250 personas.

De acuerdo con el almirante, nueve personas fueron atendidas en sitio, 109 atendidas en hospital, de los cuales 44 se mantienen hospitalizadas y confirmó el fallecimiento de 13 personas.

Morales Ángeles señaló que antes del accidente se realizó la inspección habitual de la vía con un vehículo explorador.

“En esta ocasión, el explorador informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para circular el tren”, afirmó.

Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que no hay pacientes en riesgo de muerte.

“No hay en este momento ningún paciente que tenga riesgo de vida”, dijo, y detalló que 16 personas permanecen hospitalizadas en Salina Cruz, algunas con fracturas que serán intervenidas quirúrgicamente. . EFE

csr/afs/jgb

(foto)(video)