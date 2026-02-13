México abre la puerta a un puente aéreo con Cuba tras envío de ayuda humanitaria

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- México está dispuesto a crear un puente aéreo hacia Cuba, si ese país lo solicita, para continuar el envío de la ayuda humanitaria que ha llegado recientemente a la isla, anunció este viernes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Si lo pide Cuba, habría esas condiciones, por supuesto”, dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina, aunque dejó claro que el lanzamiento de esa opoeración depende de una petición formal por parte de La Habana.

Esta semana llegaron a La Habana dos buques mexicanos cargados con más de 814 toneladas de alimentos y otros bienes en forma de ayuda humanitaria hacia Cuba, y el Gobierno mexicano ha reiterado su disposición a mantener asistencia adicional, al tiempo que ha defendido el diálogo internacional y el respeto a la soberanía cubana. EFE

