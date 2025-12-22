México defiende el uso de otras cuencas para cumplir con la entrega de agua a EE.UU.

3 minutos

Ciudad de México, 22 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que el uso de agua de otras cuencas en el norte del país para abastecer a Estados Unidos, en el marco del Tratado de Aguas de 1944, implicó sólo «afectación mínima» a los agricultores mexicanos de la franja fronteriza.

Las declaraciones de la mandataria mexicana en su habitual conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México se dan tras la publicación de acciones extraordinarias para incorporar volúmenes del Río San Juan, en Nuevo León, al cumplimiento de las entregas, en medio de presiones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien amagó con aumentar los aranceles hacía el país por incumplimiento.

Sheinbaum explicó que el Gobierno federal trabajó con los gobernadores estatales para construir un esquema de “afectación mínima” en entidades del norte, como en Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Chiahua y Nuevo León.

“Se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran atender el tema de la deuda de agua. Todos (los gobernadores de los estados del norte de México) estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir que la afectación sea mínima. Prácticamente, no hay afectación a los agricultores del norte de México. Creo que fue un buen acuerdo”, dijo.

El domingo, el Gobierno informó que, para atender compromisos de entregas de agua del Río Bravo a Estados Unidos, se identificaron “acciones extraordinarias” dentro de las estipulaciones del propio tratado y sus actas correspondientes (234 y 331), conforme a la disponibilidad existente en la cuenca mexicana.

Estas acciones incluyen entregas de un volumen de agua del Río San Juan, ubicado en el norteño estado de Nuevo León, que se realizarán “considerando las limitaciones operativas y privilegiando el uso agrícola en México”, además de dar prioridad al consumo humano.

“Nosotros no hacemos nada ilegal (…) En otras épocas también se ha hecho”, indicó, al señalar que el esquema se explicó a Estados Unidos en una mesa de negociación y será transparente.

Por último, Sheinbaum añadió que se reforzarán inversiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en riego eficiente y en medidas para “utilizarse menos agua para riego” y elevar productividad, incluyendo sustitución de cultivos de menor consumo hídrico.

De acuerdo con el entendimiento, México debe liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas previstas a partir de la semana del 15 de diciembre y la intención de concluir el plan antes del 31 de enero de 2026.

Según el tratado de 1944, EE.UU. debe enviar 1.850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y este segundo 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años. EFE

jsm/afs/sbb

(foto)(video)