México logra recaudación récord de impuestos con aumento del 4,6 % en 2025

Ciudad de México, 19 ene (EFE).- México alcanzó una cifra histórica en recaudación tributaria al cierre de 2025, con poco más de 6 billones de pesos (unos 340.030 millones de dólares), según informó este lunes el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este monto representa un crecimiento real del 4,6 % con respecto a 2024, lo que equivale a un aumento de 487.000 millones de pesos (casi 27.600 millones de dólares).

“Se recaudaron 487.464 millones de pesos más en 2025 respecto a 2024. En términos reales es un aumento de 4,6 %, sin aumentar impuestos, solamente por seguir trabajando en contra de la evasión fiscal”, precisó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con el organismo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con este resultado, los ingresos tributarios en México superaron lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2025.

Según Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, el incremento se debió a una mayor eficiencia en la recaudación y al combate a la evasión fiscal.

El funcionario explicó que los incrementos se han mantenido entre 350.000 y 450.000 millones de pesos (19.835 y 25.502 millones de dólares) en los últimos años, lo que representa un crecimiento sostenido y un fortalecimiento de las políticas fiscales del país.

Asimismo, dijo que la recaudación de aduanas, que incluyen impuestos de comercio exterior, Impuesto al Valor Agregado (IVA) de importación, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de importación y los Impuestos Generales de Importación (IGI) y de Exportación (IGE), aumentaron 16 % en términos reales, con 246.000 millones pesos (13.941 millones de dólares) más.

La gobernante mexicana señaló que este 2026 su Gobierno buscará recaudar unos 498.000 millones de pesos (28.222 millones de dólares) más que el año anterior, a través del seguimiento a «factureras» (empresas fantasma que emiten facturas sobre operaciones inexistentes) y en las aduanas.

“Son las dos áreas en donde se va a concentrar principalmente el SAT”, apuntó.

Finalmente, apuntó que los impuestos recaudados en 2025 se dedicaron a los programas de bienestar, obras públicas, salud y educación principalmente, a la vez que insistió en que no se aumentarán impuestos este año. EFE

