México pide que el APEC lidere la reforma de la OMC en medio de nuevo plan arancelario

2 minutos

Gyeongju (Corea del Sur), 31 oct (EFE).- México pidió este viernes que el Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) «lidere» la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en medio de los planes del país norteamericano para aplicar nuevos aranceles a países con los que no tiene tratados de libre comercio, incluidos China y Corea del Sur, a partir del próximo año.

«Creo que en tiempos de incertidumbre, el APEC puede liderar el camino, incluso para la reforma de la Organización Mundial del Comercio y otras instituciones», afirmó el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, durante su discurso de apertura en la cumbre de líderes del foro multilateral, en la ciudad surcoreana de Gyeongju, unos 350 kilómetros al sureste de Seúl.

México prevé aplicar gravámenes de hasta el 50 % sobre los sectores automotriz, el acero, el aluminio y los electrodomésticos a las naciones con las que no tiene un TLC a partir del próximo año, en línea con los objetivos del Plan México, una estrategia industrial y económica para fortalecer la producción nacional, atraer inversión y acelerar la digitalización del país.

Las palabras de Ebrard cobran especial relevancia dentro del APEC, un foro que históricamente promueve el multilateralismo y los principios de libre comercio en línea con la OMC. China y Corea del Sur, miembros del APEC, ya han expresado previamente preocupación por los planes arancelarios de México, con Pekín incluso advirtiendo que tomaría medidas para defender sus intereses.

La propuesta mexicana se da además en un contexto en que Estados Unidos, también miembro del bloque, mantiene desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca una política de fuertes aranceles hacia múltiples países.

Varios analistas han aseverado que el plan mexicano responde, en parte, a presiones de EE.UU. para bloquear la entrada de productos chinos baratos, aunque la presidenta del país latinoamericano, Claudia Sheinbaum, rechazó recientemente las acusaciones.

Durante su visita en Corea del Sur, Ebrard también ha sostenido diálogos sobre la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer.

En su discurso de este viernes, el secretario de Economía también promovió la candidatura de México para albergar la cumbre del APEC en 2028. EFE

rvb/daa/jrh

(foto) (video)