México pide reglas agroalimentarias del T-MEC basadas en ciencia ante restricción de EEUU

3 minutos

Ciudad de México, 9 mar (EFE).- El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, afirmó este lunes que el país debe encarar la revisión del Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC) con la exigencia de que las decisiones que afectan al comercio agroalimentario se tomen con base en evidencia, ciencia y tecnología, al acusar medidas desde Washington contra productos mexicanos como el jitomate o el ganado.

Durante su intervención en la presentación de los resultados de las consultas rumbo a la revisión del acuerdo comercial de Norteamérica, Berdegué sostuvo que el balance para el sector agroalimentario es positivo.

Agregó que la integración regional ha beneficiado no solo a productores primarios y secundarios, sino también a miles de pequeñas y medianas empresas de servicios, además de consumidores de los tres países.

No obstante, advirtió que uno de los puntos que México debe enfatizar en la revisión formal que inicia la próxima semana es “la imperiosa necesidad” de que el Gobierno estadounidense “vuelva a respetar el criterio de que las decisiones que afectan al comercio, aunque no sean medidas propiamente comerciales, deben basarse en evidencia, ciencia y tecnología”.

Como ejemplo, citó la cuota compensatoria aplicada al jitomate mexicano por un supuesto «dumping», del que dijo que «realmente no hay por dónde encontrarle tal violación a las normas del comercio».

También, señaló la «violación evidente» del protocolo firmado con Estados Unidos en diciembre de 2024, cuando apareció por primera vez el gusano barrenador.

Según explicó, ese acuerdo establecía, con base en normas técnicas internacionales, cómo mantener la exportación de ganado pese a la presencia de la plaga, pero «hoy día está siendo no respetado».

Además, alertó sobre una probable cuota compensatoria a la fresa mexicana y denunció un «aumento enorme» en la aplicación de subsidios directos en Estados Unidos, que, dijo, suelen causar distorsiones al comercio.

En ese punto, mencionó 12.000 millones de dólares en los últimos meses solo para granos y oleaginosas.

Berdegué también habló de pendientes internos, pues reconoció que México debe abrir más oportunidades al sur y sureste, donde hay pequeñas y medianas empresas con margen de crecimiento, en especial hacia la costa este de Estados Unidos, donde la presencia mexicana es menor, y hacia Canadá, donde consideró que hay todavía mucho por hacer.

Añadió que también se requiere más infraestructura y mayor agregación de valor a las exportaciones, por ejemplo en productos cárnicos, así como mejorar las condiciones laborales en sectores agroexportadores para que las personas jornaleras accedan a seguridad social.

Pese a las tensiones, el funcionario aseguró que México acudirá a la revisión del T-MEC con el objetivo de profundizar la integración agroalimentaria de los tres países, al considerar que sigue siendo «ampliamente favorable para los intereses nacionales».

Este lunes, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estimó que en alrededor de dos meses se terminará la fábrica de moscas para combatir el gusano barrenador en Chiapas, al sur del país.

«Está por terminarse ya la fábrica de moscas en dos meses, está en Chiapas. No solamente para la liberación de moscas que permiten que ya no haya fertilidad y elimine la larva, sino que también se hizo un trabajo, donde nos está ayudando el equipo de Sembrando Vida, para hacer trampas que permiten que caigan las moscas y con esto disminuir el número de este insecto», aseguró. EFE

