México prevé un 2026 “mucho más favorable” y ve crecimiento cercano al 3 %

Ciudad de México, 5 mar (EFE).- El secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Edgar Amador Zamora, afirmó este jueves que el panorama para 2026 “es mucho más favorable” y anticipó un crecimiento más sólido —cercano al 3 %— conforme se recupere la demanda interna, se estabilice el contexto externo y se despejen las tensiones comerciales.

Al participar en la plenaria con consejeros de Banamex, Amador sostuvo que el entorno internacional afectó la confianza de hogares y empresas durante 2025, pero estimó que el consumo y la inversión deberían retomar dinamismo, en un año en el que también se perfila la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario admitió que 2025 fue un año marcado por la volatilidad en el comercio global, en especial, por los cambios en la política económica estadounidense.

No obstante, Amador aseguró que, aún en un “entorno desafiante», también fue “un año que confirmó la resiliencia estructural de nuestra economía mexicana”.

En este sentido, señaló que, si bien el país solo creció un 0,6 %, se evitaron todos los “escenarios de recesión que algunos anticipaban al inicio de año” y presumió que, para este año, organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco de México (Banxico) han revisado al alza sus expectativas.

Hacia adelante, previó que el crecimiento del país se consolidará hasta 2027 conforme se materialicen inversiones públicas y privadas.

“La OCDE, por ejemplo, elevó su previsión a 1,4 % y el Banco de México a 1,6 %, nuestra expectativa es tener un crecimiento cercano al 3 % rumbo al final de este ejercicio. Son señales de que la confianza se está fortaleciendo y de que los fundamentos están respondiendo”, afirmó.

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el país crecería en un rango de 1,8 % al 2,8 %, un promedio de 2,3 %, superior a la expectativa de analistas privados que esperan un alza del 1,4 %.

Amador sostuvo su optimismo en el Plan México, que busca “canalizar inversión hacia sectores estratégicos, elevar el valor agregado doméstico y generar empleos mejor remunerados por mayor contenido y nivel tecnológico».

En paralelo, mencionó el Plan Nacional de Infraestructura, que proyecta una cartera superior a 5 billones de pesos (unos 282.466 millones de dólares), distribuida en más de 1.500 proyectos en energía, transporte ferroviario, carreteras, puertos, salud y agua.

Previo a la revisión del T-MEC, la principal aversión para el país, y pese a “un entorno de mayores tasas arancelarias globales”, Amador presumió que México se consolidó como el principal socio de Estados Unidos, aunque anticipó que podría aumentar más su contenido nacional por cada dólar.

Destacó que México mantiene una “ventaja relativa” en su principal mercado al enfrentar una tasa arancelaria efectiva de 4,4 % y atribuyó parte de ese desempeño a que en 2025 el 89 % de las exportaciones a Estados Unidos se acogió al T-MEC.

También mencionó que México mantiene su atractivo para las inversiones en un contexto de reclocalización de las cadenas de proveeduría regionales o “nearshoring”, al tiempo que pidió aprovechar la oportunidad para ir más allá de su voación manufacturera.

“Debemos de ir más allá del ensamble. Hoy, por cada dólar que exporta México, aproximadamente 66 centavos corresponden a contenido nacional. En China, por ejemplo, esa cifra es cercana a 83 centavos. Cerrar esa brecha implica fortalecer proveedores locales, escalar financiamiento productivo e impulsar la innovación mexicana. Ese es el propósito del plan México”, concluyó. EFE

