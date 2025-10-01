México revisa cuotas compensatorias a productos de acero inoxidable de China y Taiwán

3 minutos

Ciudad de México, 1 oct (EFE).- La Secretaría de Economía (SE) de México declaró el inicio del procedimiento para revisar la vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de productos planos de inoxidable laminado en frío originarias de China y Taiwán.

Mediante un decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia informó que, durante la revisión, las cuotas compensatorias se mantendrán vigentes.

Según el decreto, la cuota será de 0,65 dólares por kilogramo para las importaciones de China, de 0,05 dólares por kilogramo para las de la empresa Yuan Long Stainless de Taiwán y de 0,61 dólares por kilo para las de la firma Hoka Elements, del mismo país.

Los principales insumos para la fabricación del producto objeto de examen, apuntó el documento, son bobinas de acero inoxidable laminadas en caliente, electricidad, gas natural y materiales de empaque.

Además, el producto señalado, añadió el decreto, se utiliza principalmente como insumo en la fabricación de mercancías en diversas industrias, como la automotriz, para la fabricación de componentes estructurales de automóviles, molduras para ventanas, sistemas de escape, entre otros.

También es utilizado en la industria del transporte para la fabricación de barcos, vehículos de transporte pesado, vagones, entre otros; en la industria de artículos para el hogar para la fabricación de utensilios de cocina, cubiertas de mesas de cocina y cocinas, entre otros.

Y en la industria de electrodomésticos para la fabricación de tapas de puertas de refrigeradores, de lavadoras de ropa, de lavavajillas, de hornos de microondas, entre otros.

Así como la industria de tarjas, de tubería y de la construcción para la fabricación de recubiertas decorativas, cubiertas de elevadores, escaleras eléctricas, decoración de fachadas y más.

La SE recordó que el 1 de octubre de 2020 se publicó en el DOF la»‘Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de productos planos de acero inoxidable originarias de la República Popular China y del Taipéi Chino, independientemente del país de procedencia».

Explicó que mediante dicha resolución, Economía «determinó imponer cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de productos planos de acero inoxidable laminados en frío, incluidas las definitivas y temporales».

Y apuntó que «las cuotas compensatorias definitivas se eliminarán en un plazo de cinco años contados a partir de su entrada en vigor, a menos que la Secretaría haya iniciado antes de concluir dicho plazo, un examen de vigencia derivado de la manifestación de interés de una o más productoras nacionales». EFE

jmrg/abz/gpv