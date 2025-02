México será sede en abril de un partido entre leyendas del Real Madrid y del FC Barcelona

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- El estadio Nemesio Diez, de Toluca, será sede el 13 de abril de un partido amistoso entre equipos de leyendas del Real Madrid y del FC Barcelona, informaron este jueves las empresas Never Say Never y Stoneweg Group.

Las compañías organizadoras del evento revelaron que al momento los futbolistas retirados que jugarán este clásico español son Marcelo, Guti, Iker Casillas y Figo, por el Real Madrid, y Andrés Iniesta, Rafael Márquez, Carles Puyol, Rivaldo, por el Barcelona.

El encuentro se disputará en el Nemesio Diez, de Toluca, ciudad que tiene una altitud de 2.660 metros sobre el nivel del mar.

El estadio de Toluca es sede del equipo del fútbol mexicano que lleva el mismo nombre y fue sede de los mundiales masculinos de 1970 y 1986.

“Por primera vez, los fanáticos en México tendrán la oportunidad de vivir un evento memorable para toda la familia, despertando la rivalidad que ha marcado generaciones de aficionados al fútbol de las últimas décadas”, dijeron los organizadores en el comunicado difundido a los medios de comunicación. EFE

