Macron condena ataques «injustificados e inaceptables» de Irán a Emiratos Árabes Unidos

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París, 5 may (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó los ataques de Irán a infraestructuras civiles en Emiratos Árabes Unidos y los calificó de «injustificados e inaceptables», en un mensaje en sus redes sociales.

Macron reiteró su respaldo a sus aliados emiratíes y aseguró que Francia continuará apoyando la defensa de su territorio, como lo ha hecho desde el inicio del conflicto que iniciaron Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Asimismo, el jefe de Estado francés subrayó que «una solución duradera pasa por la reapertura del estrecho de Ormuz a la libre circulación marítima, así como por la consecución de un acuerdo sólido que proporcione garantías de seguridad necesarias a los países de la región».

En este sentido, Macron insistió en la necesidad de abordar las «amenazas» planteadas por Irán, especialmente en los ámbitos nuclear y balístico, así como sus actividades de «desestabilización» regional en Oriente Medio.

El Ministerio de Defensa emiratí aseguró el lunes haber interceptado 15 misiles y cuatro drones lanzados desde Irán, los primeros ataques en territorio emiratí desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 8 de abril.

Según las autoridades, uno de los drones impactó en una instalación petrolera de la localidad oriental de Fuyaira, provocando un «gran incendio» que hirió a tres trabajadores indios del centro. EFE

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