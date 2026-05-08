Macron honra fin de la II Guerra Mundial en ceremonia con tono de despedida presidencial

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París, 8 may (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, encabezó este viernes en el Arco del Triunfo de París las ceremonias conmemorativas por el 81 aniversario de la victoria aliada del 8 de mayo de 1945, fecha que marca oficialmente el fin de los combates de la Segunda Guerra Mundial en Europa; en la que se perfila como la última que lidere durante su mandato, que inició en 2017.

En ausencia este año de su esposa, Brigitte, Macron mantuvo un saludo más prolongado de lo habitual con los asistentes, en lo que analistas políticos vieron un gesto cargado de simbolismo ante la posibilidad de que esta haya sido su última conmemoración del 8 de mayo, festivo en Francia, como presidente de la República, dado que las próximas elecciones presidenciales francesas podrían coincidir con la histórica fecha.

Uno de los asistentes con los que Macron intercambió unas palabras fue Yves de Gaulle, nieto del fundador de la Quinta República, ante cuya estatua en los Campos Elíseos el jefe del Estado inició los actos conmemorativos depositando una ofrenda floral de rosas azules, blancas y rojas.

Posteriormente, Macron se dirigió al Arco del Triunfo, donde arde la Llama del Recuerdo, reavivada cada noche en homenaje al Soldado Desconocido y a las víctimas de los conflictos mundiales que marcaron la historia de Francia en el siglo XX.

Muy simbólico fue también que Macron hiciera hoy coincidir con este día el regreso del embajador de Francia a Argelia, tras una ausencia de más de un año, debido a la crisis bilateral abierta entre los dos países tras el apoyo de París al plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental.

En el acto estuvieron también el primer ministro, Sébastien Lecornu; la ministra de Defensa, Catherine Vautrin; y la ministra delegada para Veteranos y Memoria, Alice Rufo.

Rufo viaja hoy a Argelia para asistir oficialmente a las conmemoraciones de la represión de las fuerzas francesas de las manifestaciones independentistas de Sétif, Guelma y Kherrata, tres ciudades del este del país norteafricano, a partir del 8 de mayo de 1945, que provocó miles de muertes, y constituye una fecha fundacional de la independencia argelina.

Estuvo presente además Emmanuel Grégoire, quien participó por primera vez en calidad de alcalde de París.

Tras la interpretación a capela del himno francés ‘La Marsellesa’ por el Coro del Ejército francés y el ‘Canto de los Partisanos’, Macron prolongó durante cerca de una hora sus intercambios con miembros del Comité de la Llama, representantes de asociaciones y altos mandos militares. EFE

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