Madeira busca en Madrid atraer al turista gracias a naturaleza, gastronomía y hospitalidad

Madrid, 2 oct (EFE).- El archipiélago portugués de Madeira ha presentado este jueves en Madrid su oferta turística, en la que han querido destacar la naturaleza, la artesanía y la gastronomía para atraer a un turista español que ya es el séptimo en importancia de la región y que valora la hospitalidad de sus habitantes.

«Tenemos una oferta bellísima, buenísima, para los españoles en Madeira, con nuestra gastronomía, la naturaleza, la cultura», ha resumido a EFE la directora ejecutiva de la Asociación de Promoción de Madeira, Sara Marote, antes del acto, que ha tenido lugar en la embajada de España en Portugal y ha contado con la participación de artesanos de fibras de bananera y de arreglos florales y de un enólogo que ha explicado los vinos de las islas.

Marote ha explicado que España «es un mercado muy importante» para ellos y ha enseñado los diferentes productos con los que las islas se presentan en Madrid, como los bordados hechos a mano, las flores (como la ave del paraíso o la protea) y la gastronomía, en la que destacan pescados, dulces y poncha, una bebida con aguardiente de caña y jugo de limón.

Según la directiva, 46.000 españoles han visitado Madeira de enero a agosto de este año, con una estancia media de 4,29 noches, buscando la naturaleza, los paisajes y la gastronomía, así como enclaves como las piscinas naturales de Porto Moniz y Seixal, de origen volcánico.

De acuerdo con las encuestas realizadas, los visitantes españoles valoran de forma muy positiva la calidad de la gastronomía, la hospitalidad y la atención en los establecimientos y la belleza natural de los puntos turísticos, en concreto la de miradores y otras atracciones al aire libre como el bosque de Fanal, el Pico do Arieiro o el Véu da Noiva.

Maria de Lurdes Vale, directora de Turismo de Portugal en España -institución que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, ha ensalzado que Madeira tiene más de 200 años al servicio del turismo: «La emperatriz Sissi iba a pasar sus vacaciones, Winston Churchill iba a pintar».

Además, ha destacado la fiesta de Año Nuevo, con fuegos artificiales por la bahía de Funchal y las colinas, así como la Fiesta de las Flores, que se celebra en mayo, con continuos desfiles en las calles con carros alegóricos y las personas confeccionando sus propios sombreros con flores. EFE

