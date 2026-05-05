Madre de detenido en paradero desconocido en Venezuela exige conocer si su hijo está vivo

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Caracas, 4 may (EFE).- Carmen Navas, la madre de Víctor Hugo Quero Navas, quien fue detenido hace más de un año en Venezuela, exigió este lunes conocer el paradero de su hijo, de 51 años, y comprobar si se encuentra vivo.

«¿Por qué no lo dejan ver? ¿Cuál es el crimen que él ha cometido?», manifestó Navas, en una rueda de prensa junto a la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela.

A su lado, la abogada de Foro Penal Stefanía Migliorini indicó que la organización ha denunciado el caso ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía venezolana y, además, trató de introducir un habeas corpus que, aseguró, no fue recibido en tribunales.

Migliorini añadió que en tribunales han informado que Quero tuvo una audiencia preliminar y fue pasado a juicio, pero subrayó que actualmente no se tiene más información sobre el caso.

«Hay privados de libertad que dicen que la última vez que lo vieron fue en agosto (de 2025), que se sentía mal y lo trasladaron a un centro de salud», dijo la abogada.

Por su parte, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó a EFE que Quero fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cerca de una plaza de Caracas, el 1 de enero de 2025.

Himiob apuntó, con base en un informe de la ONG, que el «motivo aparente» de la detención se remonta al pasado institucional de Quero, dado que «supuestamente» prestó servicio militar en 2023.

«Esta vinculación técnica parece haber sido el detonante para que el Estado lo señalara bajo cargos de gravedad, procesándolo por los delitos de traición a la patria, conspiración y terrorismo», subrayó.

Asimismo, añadió que el caso ha estado «marcado por la opacidad» y que el acceso a la información sobre el estado jurídico y físico de Quero ha sido «sistemáticamente bloqueado».

La situación se «tornó crítica» en agosto de 2025, cuando Quero presentó un «cuadro de salud alarmante debido a un padecimiento crónico de colon irritable» en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, detalló Himiob citando el informe de Foro Penal.

«Los reportes indicaban que su estado era tan delicado que debía ser mantenido con suero y tratamiento intravenoso dentro del recinto carcelario. Sin embargo, a finales de ese mismo mes (agosto de 2025), las autoridades de Rodeo I comenzaron a negar su paradero, indicando a sus familiares que ‘ya no estaba allí’, sin ofrecer información», concluyó Himiob.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 454 presos políticos, entre ellos 41 extranjeros o con doble nacionalidad, cuando en el país sigue en vigor una ley de amnistía limitada a ciertos delitos y períodos de tiempo específicos. EFE

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