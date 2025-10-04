Maduro celebra que italianos salgan a las calles en contra del «genocidio» en Palestina

The Swiss voice in the world since 1935
Caracas, 3 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró este viernes que personas en Italia hayan salido a manifestar a las calles contra lo que consideró como el «genocidio» en Palestina por parte de Israel.

«Le envío un saludo y un abrazo cariñoso al pueblo de Italia que está en las calles por millones defendiendo al pueblo de Palestina contra el genocidio en Gaza. Ojalá la humanidad entera siga el ejemplo de Italia, que ha dicho basta», expresó Maduro.

En una conferencia internacional contra el «colonialismo, neocolonialismo y despojos territoriales», transmitida por el canal estatal VTV, el mandatario manifestó a «los supremacistas, a los que amenazan con exterminar al pueblo palestino» que «basta ya de genocidio, de nazifascismo; basta ya de nazisionismo».

Italia vivió este viernes una intensa jornada de huelga nacional y manifestaciones multitudinarias en sus principales ciudades en solidaridad con la Franja de Gaza y con la Global Sumud Flotilla, detenida esta semana por Israel cuando intentaba llegar a Gaza para romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria.

En total, según los datos oficiales, 396.400 personas han marchado en 29 manifestaciones en Italia.

Este dato es cinco veces inferior al proporcionado por el sindicato convocante de esta jornada de huelga y protestas, CGIL, que había indicado la participación de más de dos millones de personas en un centenar de protestas en todo el territorio italiano.

Solo en Roma, la CGIL había contado más de 300.000 personas en la manifestación, mientras que la Jefatura de Policía había reducido ese dato a algo más de 80.000.

Este viernes, el grupo islamista palestino Hamás anunció que ha decidido liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente estadounidense, Donald Trump, y señaló su disposición a negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo de paz.

Hamás señaló que, en ese contexto, acuerda liberar a «todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos», «siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio».EFE

