Malasia acoge con «esperanza» el plan de paz en Gaza «tras meses de sufrimiento»

2 minutos

Kuala Lumpur, 9 oct (EFE).- El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, acogió este jueves con «esperanza» la primera fase del acuerdo de paz para Gaza entre Israel y Hamás, el cual dijo que llega «tras meses de sufrimiento» y pidió a todos los implicados un «esfuerzo» que ponga fin a la violencia.

«Acojo con satisfacción los informes sobre avances en las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. Este avance ofrece un atisbo de esperanza tras meses de sufrimiento y devastación insoportables. Se debe realizar con sinceridad y urgencia todo esfuerzo que pueda poner fin a la violencia y proteger vidas inocentes», indicó el dirigente malasio en su perfil de X.

El dirigente, que ayer dio un discurso en el que criticó la «brutalidad» de Israel durante un multitudinario acto de solidaridad con Palestina celebrado en un estadio de Kuala Lumpur, instó a todas las partes a «avanzar hacia una paz».

«Malasia se solidariza plenamente con el pueblo palestino en su búsqueda de justicia, dignidad y un Estado. Insto a todas las partes pertinentes a aprovechar esta oportunidad para avanzar hacia una paz integral y duradera», apuntó Anwar en sus redes sociales.

La reacción de Malasia se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien se espera que visite Malasia a finales de mes para una cumbre del Sudeste Asiático, anunciara que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes.

Trump dijo en su cuenta oficial de la red social Truth que esto significa que «Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna» y que «TODOS los rehenes serán liberados muy pronto».

Por su parte, Hamás señaló en un comunicado que, «tras negociaciones responsables y serias» en torno a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las partes llegaron a un acuerdo que implica el «fin a la guerra de exterminio» contra el pueblo palestino y «la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza». EFE

