Mali confirma ataques en frontera y asegura haber abatido a 200 «terroristas»

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Bamako, 2 may (EFE).- El Ejército maliense confirmó este sábado ataques aéreos llevados a cabo el viernes en la frontera con Mauritania contra «una importante columna» de insurgentes y afirmó haber abatido a 200 «terroristas» en su contraofensiva tras la ola de ataques coordinados por yihadistas y separatistas contra la capital y varias localidades el pasado 25 de abril.

En un comunicado, el Ejército maliense se limitó a señalar que los grupos terroristas cruzaban «una frontera vecina para perpetrar nuevos ataques» sin dar más detalles.

«La evaluación del balance indica que más de 200 asaltantes fueron neutralizados, cuatro vehículos equipados con armamento, y más de sesenta motos fueron destrozados totalmente», se lee en la nota.

El grupo paramilitar ruso ‘Africa Corps’ controlado por el Ministerio de Defensa ruso y que actualmente presta apoyo a la junta militar golpista, explicó en una nota ayer que el ataque se realizó en la frontera con Mauritania.

Los mercenarios rusos señalaron que se detectó a un gran grupo de combatientes (hasta 200 personas, 150 motocicletas, 3 pick-ups con una ametralladora de gran calibre y 1 pick-up con un sistema ZU-23) habrían cruzado la frontera entre Mali y Mauritania «para compensar las pérdidas sufridas por los grupos en territorio maliense».

El Ejército de Mali, que actualmente cuenta con el apoyo de las juntas militares de Burkina Faso y Níger, fue respaldado en su victoria de 2023 sobre los secesionistas del norte por los mercenarios rusos del grupo Wagner, ahora conocido como Africa Corps.

El sábado pasado los independentistas del Frente de Liberación del Azawad, que reivindican la independencia del norte, y los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, afiliado de Al Qaeda en el Sahel) lanzaron ataques coordinados y simultáneos contra la capital y varias localidades en las que fue asesinado el ministro de Defensa, el general Sadio Camara. EFE

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