Manifestantes rechazan el “imperialismo” de EEUU en Venezuela y amenazas de Trump a México

Ciudad de México, 10 ene (EFE).- Cientos de manifestantes rechazaron este sábado, en la capital mexicana, la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, el 3 de enero, así como las amenazas de Donald Trump de iniciar ataques en México con el “pretexto” de la llamada lucha contra las drogas.

Entre banderas venezolanas y mexicanas, los participantes de diversas organizaciones levantaron sus pancartas con mensajes como “Gringo fuera de Latinoamérica” y “Respeto a la soberanía de México”, en un recorrido al que denominaron como ‘Jornada Antiimperialista’, que inició desde el Ángel de la Independencia y concluyó en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores del país.

Luego de una semana de la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Caracas por EE.UU. -sin consentimiento del país caribeño ni autorización del Consejo de Seguridad de la ONU-, el estudiante mexicano Luis Flores exige la liberación del venezolano, a quien considera el legítimo mandatario de ese territorio, aunque también mostró su respaldo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El joven historiador apuntó que este es un “punto de partida” en el que Estados Unidos demuestra su capacidad intervencionista, destacó además que si el resto de los pueblos latinoamericanos no hacen “nada para evitarlo”, la región estaría amenazada de quedar dominada por las “bombas norteamericanas”.

Flores rechazó la posibilidad de que los líderes de la oposición al régimen de Maduro, María Corina Machado o Edmundo González, asuman el poder en Venezuela.

“Quiero ver que esos dos espurios, esos vendepatria, esos patarucos intenten pisar suelo venezolano, porque el pueblo les va a poner freno y les va a demostrar que ahí manda la Revolución y el pueblo de Venezuela”, zanjó.

Por otro lado, la integrante del colectivo Nuestra América, Karla Leyva, denunció su preocupación ante que esta intervención militar por parte de EE.UU. mantenga una “posición ofensiva” en países como Colombia, Cuba o México, ya que el jueves, 8 de enero, Trump amenazó a México con iniciar ataques terrestres contra carteles del narcotráfico.

“Trump nos está demostrando que no se va a detener ante nada para llevar a cabo su política de muerte”, declaró la activista.

Además, subrayó que en el caso de México, Estados Unidos ya ejerce desde hace décadas un “intervencionismo”, especialmente en la “estrategia de seguridad”, la cual, durante el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha visto presionada por el combate contra las drogas y los carteles.

En cuanto a Venezuela, la también geógrafa aseguró que mientras Delcy Rodríguez esté al mando ni el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ni Trump podrán imponerse, aunque advirtió que esto cambiaría si María Corina Machado asumiera el poder.

Leyva defendió que la “autodeterminación de los pueblos” también consiste en que la región latinoamericana “gestione sus propios recursos”, luego de que el gobierno estadounidense señaló que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo indefinido.

Por su lado, el profesor mexicano Gabriel Ramos admitió que es posible la ocupación del vecino norteamericano en México, pese a las medidas tomadas por Sheinbaum porque considera que el gobierno mexicano “no cuenta con la fuerza suficiente” para encarar esta ofensiva.

“Sí puede haber (ocupación) por el momento en el que está la política imperial y cómo la están llevando los halcones detrás de Trump (…)”, aseveró

La concentración, que inició su recorrido a las 11:00 (17:00 GMT), se suma las realizadas el fin semana pasado cuando ocurrió la intervención de EE.UU. en Venezuela.

Éstas exigen la liberación de Maduro, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el fortalecimiento regional ante las intervenciones militares de países como Estados Unidos. EFE

