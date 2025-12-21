Marathón avanza a la final del Apertura hondureño liderado por argentino Nicolás Messiniti

Tegucigalpa, 21 dic (EFE).- El Marathón se convirtió este domingo en el primer finalista del torneo hondureño Apertura al empatar 2-2 con Platense, el segundo gol convertido por el argentino Nicolás Messiniti, de penalti.

Con el empate a falta de un juego, Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén y que en noviembre pasado cumplió 100 años de fundación, se situó en el primer lugar del triangular del grupo B del torneo, con siete puntos, superando a Platense y Olancho, que quedaron eliminados.

Platense, con buen fútbol, ganaba el primer tiempo del juego con goles de Eduardo Urbina y Carlos Pérez, pero los papeles se invirtieron en el segundo episodio, cuando Marathón puso la pizarra final 2-2, con anotaciones de Javier Rivera y el argentino Messiniti, quien además se convirtió en el líder goleador del torneo con 17, cinco de ellos de penalti.

El próximo juego del Marathón, de puro tramite, será contra Olancho, que solamente ha sumado un entero, igual que Platense.

Olancho y Platense se enfrentarán el próximo día 25.

En el grupo A, Olimpia, con el uruguayo Eduardo Espinel en el banquillo, que el sábado empató 1-1 con Motagua, del español Javier López, vio frustrado su objetivo de ser el primer clasificado a la final.

El tercer equipo del grupo B es Real España, con el costarricense Jeaustin Campos como timonel, que el próximo miércoles se enfrentará a Motagua, que ya está eliminado.

Real España está obligado a ganarle a Motagua para mantener viva su esperanza de ser el segundo finalista, lo que podría definir en su último juego, contra Olimpia, en fecha aún no fijada.

Un empate entre Motagua y Real España clasificaría a Olimpia a una nueva final en el fútbol hondureño, de las que ha ganado 39. EFE

