Marathón derrota a Real España y Motagua iguala con Génesis en el triangular hondureño

2 minutos

Tegucigalpa, 3 may (EFE).- Marathón se impuso este domingo por 1-0 al Real España en el grupo A, mientras que Motagua y Génesis sellaron un empate 1-1 en el grupo B, durante la jornada inaugural del triangular del torneo Clausura del fútbol hondureño.

En el clásico sampedrano, Marathón, que dirige el argentino Pablo Lavallén, se impuso a Real España con un gol de Alexy Vega en el minuto 16.

Real España, bajo el mando del costarricense Jeaustin Campos, quedó condicionado muy temprano por la indisciplina, al sufrir las expulsiones de Anfronit Tatum, al minuto 11, y de Nixon Cruz, al 20, esta última ratificada por el VAR.

Pese a contar con superioridad numérica durante buena parte del partido, el ‘Monstruo’ del Marathón no logró ampliar la diferencia y se topó con una gran actuación del portero Luis “Buba” López, que incluso detuvo un penalti a Rubilio Castillo.

Con este triunfo, Marathón sumó sus primeros tres puntos en el grupo A y el miércoles se medirá a Olimpia, vigente campeón de Honduras.

Por su parte, Real España descansará el miércoles, para medirse el próximo sábado al Olimpia, bajo el mando del uruguayo Eduardo Espinel.

En el Grupo B, Motagua desaprovechó su condición de favorito al empatar a un gol con Génesis, que tiene al portugués Fernando Mira en el banquillo.

Motagua, dirigido por el español Javier López, se adelantó al minuto 30 con un penalti ejecutado por el argentino Rodrigo «Droopy» Gómez.

Sin embargo, el Génesis reaccionó en un partido de mucha fricción y logró la igualada al minuto 58, también desde los once metros, por medio del brasileño Gabriel Araújo.

Tras este resultado, las ‘Águilas’ del Motagua descansarán en la próxima jornada, mientras que el Génesis buscará los tres puntos ante Olancho el próximo miércoles.

Real España, Olimpia, Marathón y Motagua son considerados los cuatro mejores equipos del fútbol hondureño. EFE

ac/laa