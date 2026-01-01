Marea humana en Copacabana despide 2025, año de la tregua en Gaza y del regreso de Trump

afp_tickers

5 minutos

Una marea humana tapizó las famosas arenas de Copacabana en la tradicional celebración del «Reveillon» de Rio de Janeiro para despedir el 2025, un año marcado por conflictos como el de Gaza y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

La fiesta carioca en la popular playa brasileña ha sido reconocida por el Libro Guinness de los Récords. Las autoridades de Rio de Janeiro esperaban unos 2,5 millones de asistentes.

La multitud — vestida en su mayoría de blanco, como dicta la tradición relacionada con Iemanjá, la diosa del mar en las religiones afrobrasileñas — se agolpó en la extensa costa para disfrutar de conciertos de músicos legendarios como Gilberto Gil y de los famosos fuegos artificiales, el momento más esperado de la noche.

«Había escuchado que era algo masivo, pero con todo me parece superbién, hay mucho civismo acá, mucho orden. Me parece espectacular que tengan esto gratis para todo el mundo», dijo a la AFP en la orilla de la playa Harrie Fox, un colombiano de 48 años que viajó con su novio a vivir el famoso festejo.

Nueva York celebró también el Año Nuevo, con miles de personas congregadas en Times Square para presenciar la tradicional caída de la bola, bajo una lluvia de confeti y con temperaturas gélidas.

Poco después de medianoche, Zohran Mamdani, de 34 años, tomó posesión como primer alcalde musulmán de Nueva York y joven promesa de la izquierda estadounidense.

Al mismo tiempo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibía al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una deslumbrante fiesta de Fin de Año en su lujosa residencia de Mar-a-Lago (Florida).

En Sídney, la autoproclamada «capital mundial del Año Nuevo», la Nochevieja tuvo un sabor amargo.

Hace apenas dos semanas, dos hombres irrumpieron en una fiesta judía en la popular playa de Bondi y mataron a 15 personas, la masacre más grave registrada en el país en tres décadas.

Una hora antes de medianoche, las fiestas se pararon para un minuto de silencio mientras el puente de la bahía de Sídney se iluminaba de blanco como símbolo de paz.

Aun así, cientos de miles de personas abarrotaron el puerto de Sídney para observar las nueve toneladas de pirotecnia que se lanzaron a partir de medianoche.

– «Este es el principio» –

En París, la multitud se congregó cerca de la Torre Eiffel par abrir botellas de champán, mientras en Edimburgo las multitudes bailaron para recibir el Año Nuevo en la calle Hogmanay.

2025 estuvo marcado por el regreso al poder del presidente estadounidense Trump.

Tras dos años de guerra en Gaza, la presión estadounidense ayudó a lograr un frágil alto al fuego entre Israel y el grupo palestino Hamás, aunque los habitantes siguen tratando de sobrevivir en ese territorio en ruinas.

Bajo el mandato de Trump, Washington también ha aumentado su presencia militar en el Caribe, con numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes y el bloqueo de los petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, en una escalada sin precedentes con Caracas.

Además, las redadas migratorias del republicano han golpeado duramente a Latinoamérica, donde millones de personas dependen de las remesas para capotear la pobreza.

«Este no es el final, este es el principio», dijo a la AFP Pedro Gómez, indígena maya de 29 años al llegar el martes al aeropuerto de la capital guatemalteca en uno de los últimos vuelos del año con deportados desde Estados Unidos.

– Mundial y misiones espaciales –

El resto de América Latina también celebró el Año Nuevo.

En Ecuador, el 2025 cierra con un nuevo récord de homicidios, en su mayoría relacionados con la violencia impuesta por bandas del crimen organizado.

«Espero que pueda llegar un poco de paz al país. Detrás de cada víctima del crimen organizado, de la delincuencia, hay familias enteras que sufren», declaró Rosa Ríos, una ama de casa de 60 años que vive en la provincia de El Oro.

Ciudad de México organizó la tradicional verbena popular a la que asisten cada año cientos de miles de personas para bailar y escuchar música electrónica, en medio de la preocupación por la economía.

«La esperanza que tengo es que vengan personas a invertir, haya fuentes de trabajo, para que también los servicios de salud y los servicios a los que tenemos acceso los pensionados puedan estar en condiciones adecuadas», dijo Enrique Flores, de 61 años.

En Argentina inquieta igualmente la economía, pero también el Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, donde su selección defiende título.

«Tengo mucha fe y mucha esperanza de que Argentina vuelva a repetir esa hazaña tan grande», dijo Celeste Meza, de 40 años, empleada de limpieza.

Además del deporte, los próximos 12 meses estarán marcados por los viajes espaciales: más de 50 años después de la última misión lunar Apolo, 2026 se perfila como el año en que la humanidad volverá a poner la vista en la Luna.

sft/ami/mas/pc