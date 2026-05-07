Marilyn Monroe buscaba a un marido «padre, amante, amigo y agente», según Arthur Miller

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Londres, 7 may (EFE).- La actriz estadounidense Marilyn Monroe quería un marido que fuera «padre, amante, amigo y agente», en palabras de uno de sus esposos, el dramaturgo Arthur Miller, en una grabaciones recientemente descubiertas, informa este jueves el periódico The Guardian.

Miller considera por otra parte que el hijo que tan ansiosamente ella buscó habría sido «un problema adicional» a su complicada personalidad.

El diálogo fue grabado por Christopher Bigsby, amigo y biógrafo del dramaturgo, guionista y ensayista estadounidense, considerado o uno de los autores más influyentes del siglo XX. Las grabaciones se realizaron a lo largo de casi tres décadas, y abordan no solo la relación marital, sino también las inseguridades de Miller sobre su carrera y su postura sobre la persecución anticomunista en el periodo de los 50 conocido como ‘macarthismo’.

Miller admitió que sentía que «la muerte siempre la acechaba (a Monroe), siempre». Creía que si no «cuidaba de su vida», tendría un «final catastrófico» y reveló que una vez tuvo que pedir a los médicos que la ayudaran porque «había ingerido suficientes drogas como para matarse», dijo.

«Sentí que se encontraba en una situación psicológica muy delicada. Al final, tardó algunos años, pero sucedió -dice, en referencia a su suicidio-. Estaba fuera de mi alcance, y del de cualquiera, detenerla».

A Miller le pareció inevitable la muerte de Monroe a causa de una sobredosis de barbitúricos en 1962 cuando tenía 36 años.

«Le resultaba imposible vivir, y mucho menos con alguien. No podía seguir con esa intensidad de vida, con esas drogas», relató Miller, quien se casó con Monroe en 1956, en un matrimonio que duró cinco años.

En la conversación, el dramaturgo admite que tardó solo unos meses en darse cuenta que había sido un error casarse con ella: «Literalmente, carecía de recursos internos. Quería un padre, un amante, un amigo, un agente, sobre todo alguien que nunca la criticara por nada, o de lo contrario perdería la confianza en sí misma. No sé si existe un ser humano así», afirmó.

Sobre el aborto espontáneo y el embarazo ectópico que sufrió la actriz, Miller comentó que sentía que ella deseaba ser madre «de una manera ideal», mientras trabajaba bajo una «enorme presión».

«En cierto modo, no estoy seguro de lo bien que le habría venido tener un hijo. Habría sido un problema adicional… No sé cómo habría funcionado en la práctica», admitió.

En la conversación, Miller describió a Monroe como una persona «encantadora» y «una mujer muy inteligente» con «un gran sentido del humor, ironía y generosidad», pero la «paranoia» se apoderó de ella ya que sospechaba que todo el mundo la explotaba o la perjudicaba.

La pareja se distanció por completo mientras Monroe protagonizaba ‘The Misfits’ (‘Vidas rebeldes’ o ‘Los inadaptados’ en Hispanoamérica), la película que Miller escribió para ella en 1960, pero cuando terminó el rodaje, la relación estaba prácticamente terminada.

La fama como ‘poder sexual’

Asimismo, el dramaturgo dijo a Bigsby que la fama «es una forma de poder sexual, o implícitamente sexual» y que, a lo largo de su vida cuestionó su propia capacidad para escribir. «Toda mi vida ha sido una lucha constante contra la inseguridad» -afirmó-.

Miller también habló de su acercamiento al comunismo y de la censura que Hollywood ejerció sobre su obra después de que se negara a nombrar a escritores comunistas ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes en 1956.

Afirmó que el macartismo creó una especie de «sensación irracional de temor constante, la idea de que una fuerza invisible se había infiltrado en la sociedad, que se dedicaba a destruirla. No había manera racional de afrontar todo esto, porque cada vez que lo hacías podías ser acusado de formar parte de esa conspiración»

Las grabaciones salieron a la luz después de que Bigsby, de 84 años, las transcribiera para un libro -The Arthur Miller Tapes: A Life in His Own Words-, publicado por la editorial Cambridge University Press. EFE

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