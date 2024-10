Maripán y Kuscevic ratifican compromiso con La Roja para buscar una victoria ante Colombia

Santiago de Chile, 12 oct (EFE).- El capitán de Chile Guillermo Maripán, del Torino italiano, y su compañero de zaga Benjamín Kuscevic, del Fortaleza brasileño, expresaron este sábado su compromiso con La Roja y el técnico Ricardo Gareca para buscar un triunfo ante Colombia por la eliminatoria al Mundial 2026.

“Lo más importante para nosotros es que estamos comprometidos con Ricardo y que vamos a ir a Colombia por los tres puntos y después veremos qué pasa”, declaró en conferencia de prensa el defensor Maripán, que fue capitán en la derrota del jueves ante Brasil.

La adhesión fue ratificada por Kuscevic, quien calificó el duelo en Barranquilla como “una final para nosotros, sin duda” y aseguró que “el cuerpo técnico entero cuenta con nuestro apoyo”.

“Sabemos que Colombia es un rival muy fuerte que está bien en la tabla si bien es verdad perdió ahora, pero bueno jugó en unas condiciones de Bolivia que son muy difíciles”, añadió el jugador del Fortaleza.

No obstante, desechó abonar comentarios sobre el caluroso clima de Barranquilla: “sabemos que también tiene características especiales, pero no hay tiempo, no hay excusa, el calor, nada, tenemos que salir a buscar los tres puntos”.

Finalizada la primera vuelta de las clasificatorias, La Roja quedó en el último lugar de la tabla con cinco puntos luego del triunfo de Perú sobre Uruguay, pero ambos futbolistas afirmaron que buscarán clasificar al Mundial.

“Es un golpe duro, pero somos los primeros también que tenemos confianza. Aquí tenemos dos opciones, o bajamos los brazos o vamos a luchar por entrar al Mundial, y la segunda opción que es luchar y pelear hasta el final es la que la que tomamos como equipo”, afirmó Maripán.

A lo que Kuscevic alegó: “no nos vamos a rendir. Sabemos que estamos en una posición que obviamente no nos gusta, eso no lo vamos a esconder, pero queda mucho todavía y estamos con la Fe de poder revertir este momento”.

El central que juega en Brasil comentó que a pesar de perder ante la verdeamarela, el partido les dio “un impulso anímico”, pues consideran que “competimos bien”.

“Hay que mejorar sin duda, pero es el camino y de ahí para el frente. Así vamos a tomar los partidos que vienen”, dijo.El capitán chileno, por su parte, no ofreció más detalles al ser consultado sobre la repentina salida del volante de Colo Colo, Carlos Palacios, que pidió ser liberado por razones personales y no viajará con el equipo a Barranquilla.

“No sabemos realmente lo que pasa, pero estamos aquí adentro y vamos a seguir luchando. Carlos tendrá su motivo, lo respetamos”, cerró Maripán quien envió un mensaje más ante la crisis de resultados que vive La Roja.

“Lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando, unirnos como grupo y creo que también unirnos como país para sacar esto adelante porque aquí estamos todos involucrados”, comentó. EFE

