Marruecos también expresa su rechazo al reconocimiento israelí de Somalilandia

Rabat, 29 dic (EFE).- Marruecos expresó su rechazo al reconocimiento de Israel de la región somalí separatista de Somalilandia como Estado independiente y expresó su «apoyo total» a la integridad territorial y la soberanía nacional de la República Federal de Somalia.

En un comunicado, una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí expresó su «condena categórica a todo atentado al territorio de este país árabe hermano».

La misma fuente expresó su «apoyo a la posición nacional de la República Federal de Somalia y la aspiración de su pueblo a la unidad, seguridad y estabilidad».

El reconocimiento israelí a Somalilandia el viernes pasado generó rechazo internacional de actores como China, que expresó su «firme oposición», y de Irán, que lo calificó de «infundado y carente de sentido» así como de una maniobra para desestabilizar amplias zonas de la región, desde el Cuerno de África hasta Asia Occidental y el mar Rojo.

Esas reacciones se produjeron después de que La Liga Árabe -formada por 22 países, incluida Somalia- afirmase el domingo que el reconocimiento constituye un «atentado» contra la seguridad regional, e instó a aplicar a Israel «medidas jurídicas, económicas, políticas y diplomáticas». EFE

