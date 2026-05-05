Martes, 5 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 5 may (EFE).-

Teherán.- La tensión vuelve a subir en el estrecho de Ormuz ante las actividades de buques de guerra estadounidenses para facilitar la salida de barcos a pesar de la negativa de Irán y un ataque que ha provocado un incendio en una zona industrial petrolera de Emiratos, a la espera de que ambos países acepten reanudar las conversaciones.

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Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) analizan del impacto económico de la guerra en Oriente Medio en una reunión en la que también tratarán otros temas, como la profundización de los mercados de capitales o nuevas medidas para combatir el fraude del IVA.

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Praia.- El crucero afectado por un brote de hantavirus que podría haber causado la muerte de tres personas está contemplando opciones para desembarcar a 149 personas que viajan a bordo, entre ellas 14 de nacionalidad española, ante la negativa de Cabo Verde de permitir el atraque del buque.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, cumple el miércoles un año al frente del Gobierno de coalición formado por conservadores y socialdemócrata, 365 días en los que las múltiples crisis geopolíticas le han obligado a centrarse en buena parte en la política exterior y defensa, en detrimento de la gestión interior y de unas reformas económicas y sociales que se han ido aplazando.

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Ereván.- Armenia y la Unión Europea celebran su primera cumbre bilateral en medio de las crecientes tensiones entre las autoridades de Ereván y Rusia.

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La Habana.- Los Ministerios de Interior y Exteriores de Cuba presentan varias medidas en medio de la fuerte presión de EE.UU. para que el Gobierno de la isla aplique reformas.

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Ashkelon (Israel).- Culmina el plazo de detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila, integrantes de la Global Sumud Flotilla, tras prorrogar el pasado domingo el Tribunal de Magistrados de Ashkelon (Israel) su arresto durante dos días.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro portugués, Luís Montenegro.

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Berlín.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, recibe a su homólogo israelí, Gideon Saar, en el contexto de la guerra de Israel y EE.UU. contra Irán.

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Bruselas.- Reunión del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el comisario europeo de Transporte sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas.

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Bruselas.- Reunión del presidente de Aragón, Jorge Azcón, con la comisaria de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, en la Comisión Europea. A la conclusión del encuentro, el presidente Azcón atenderá a los medios de comunicación.

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Londres.- El Gobierno laborista de Keir Starmer aún no ha cumplido dos años en el poder y se enfrenta en los comicios municipales a una debacle que los sondeos dan por segura, criticado a derecha e izquierda por su tibieza y sus cambios de rumbo.

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Londres.- Los dos partidos tradicionales británicos, que se han repartido el poder ininterrumpidamente en la era contemporánea, ven amenazado su estatus por el ascenso de fuerzas populistas por su derecha (Reform UK) y por su izquierda (Partido Verde).

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Glasgow (R.Unido).- El independentismo escocés vuelve a acariciar el sueño del referéndum aprovechando su casi segura victoria ante el descrédito del laborismo escocés, dominante durante décadas.

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Hunan (China).- Al menos 26 personas murieron y otras 61 resultaron heridas por una explosión registrada en una fábrica de fuegos artificiales en la provincia china de Hunan, en el centro del país, informó este martes la televisión estatal CCTV.

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Ereván.- A un mes de las elecciones parlamentarias en Armenia, la fuerza liderada por Samvel Karapetián, empresario que hizo su fortuna en Rusia y que está actualmente bajo arresto domiciliario, busca consolidarse como el principal desafío al primer ministro Nikol Pashinián.

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Bucarest.- El Parlamento de Rumanía tiene previsto votar hoy sobre una moción de censura contra el actual gobierno de coalición, liderado por el conservador Ilia Bolojan, presentada por el hasta ahora cogobernante partido socialdemócrata PSD y por el opositor partido ultranacionalista populista AUR.

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Yakarta.- Las libertades civiles en Indonesia están siendo cercadas por el gobierno del exgeneral Prabowo Subianto, cuyo militarismo, advierten organizaciones de derechos humanos, recuerda a la dictadura de Suharto, especialmente por la represión contra las protestas ciudadanas y la persecución de disidentes.

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San José.- La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, presenta el gabinete de ministros que la acompañará a partir del 8 de mayo cuando asuma el cargo.

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Bruselas.- El vicepresidente del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, participa en un panel sobre crecimiento e innovación en la UE organizado por la Universidad UE, y donde también intervendrán el político y docente italiano Enrico Letta y el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, entre otros.

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Tegucigalpa.- El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), que se describe como una iniciativa ciudadana de Honduras, presentará el informe «A 100 días del gobierno de Nasry Asfura: preocupaciones y demandas», un documento que analiza también el rumbo del país en temas clave.

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Ciudad de Panamá.- La Cámara de Empresarios y Ejecutivos Venezolanos en el Exterior (CAVEX) celebra en Panamá una reunión con líderes empresariales de América Latina para atraer inversiones y generar negocios en la región.

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Leipzig (Alemania).- Los residentes y las autoridades de la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país, están conmocionados por el atropello múltiple que un ciudadano alemán de 33 años cometió la víspera de manera intencionada en el centro de la urbe y que causó al menos dos muertos y dos decenas de heridos.

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Buenos Aires.- El juicio por la muerte de Diego Armando Mardona continúa este martes con el testimonio de seis peritos que participaron de la autopsia del astro, tras la declaración el pasado jueves del psicólogo y de la expareja del futbolista.

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Miami (EE.UU.).- El golfista Tiger Woods comparece ante un tribunal acusado de conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias, y negarse a someterse a una prueba de orina tras un accidente ocurrido el pasado 27 de marzo.

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Ciudad de Guatemala.- La exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala, Claudia González, enfrenta el inicio del debate oral y público en su contra por supuesto abuso de autoridad, en un caso que según diversas organizaciones sociales obedece a la criminalización judicial que busca promover la Fiscalía bajo el mando de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

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Yakarta.- La economía de Indonesia creció un 5,61 % interanual en el primer trimestre de 2026, según datos de la Oficina Central de Estadística (BPS).

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Hanói.- Vietnam recibió más de 2,03 millones de turistas extranjeros en abril de 2026, lo que supone el cuarto mes consecutivo con más de dos millones de llegadas, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística.

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Taipéi.- El presidente taiwanés, William Lai, afirmó este martes que los taiwaneses «»tienen derecho»» a relacionarse con el mundo y que «»no cederán ante la presión»», tras regresar a la isla desde Esuatini en un viaje que evitó el espacio aéreo de países aliados de China mediante una ruta indirecta sobre el océano Índico.

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Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el desfile cívico militar del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, donde reivindica la soberanía del país en medio del debate por la supuesta intervención de agentes extranjeros en operativos en el país.

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Nuseirat (Gaza).- La sede de Gaza del conservatorio nacional palestino de música está en una tienda del campo de refugiados de Nuseirat (centro de la Franja). El espacio, que también hace las veces de escuela, lo preside una pizarra con conjugaciones de verbos en árabe. Pero hoy no toca eso: para Ghazal y otros niños hoy es día de percusión.

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Nueva York (EE.UU.).- Se anuncian los nominados a los premios Tony, conocidos como los ‘Oscar del teatro’, y que reconocen las mejores obras y musicales de Broadway de la última temporada.

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Bogotá.- Entrevista con Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, sobre los cambios en los Latin Grammy, el impacto de la inteligencia artificial y el futuro de la música latina.

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Miami (EE.UU.).- La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, en inglés) entrega este martes en Miami su galardones a la música latina 2026.

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París.- El Centro Pompidou y el Grand Palais organizan en París una retrospectiva “inédita” de la pintora sueca Hilma af Klint (1862-1944), pionera de la pintura abstracta, y sus ‘Pinturas para el Templo (1906-1915)’, un conjunto de 193 cuadros, expuesto en su mayoría y de forma conjunta por primera vez en Francia.

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Seúl.- Corea del Sur celebra este martes 5 de mayo el Día del Niño con el fin de poner de relieve la dignidad de los niños y su necesidad de amor y cuidados.

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Londres.- Los entrenadores Diego Pablo Simeone y Mikel Arteta, comparecen al finalizar la eliminatoria de Liga de Campeones que les enfrenta en Londres.

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cdp/aca/EFE

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