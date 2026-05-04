Martes 5 de mayo de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 4 may (EFE).-

Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) analizan del impacto económico de la guerra en Oriente Medio en una reunión en la que también tratarán otros temas, como la profundización de los mercados de capitales o nuevas medidas para combatir el fraude del IVA.

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Berlín.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, recibe a su homólogo israelí, Gideon Saar.

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Ereván.- Armenia y la Unión Europea celebran su primera cumbre bilateral en medio de las crecientes tensiones entre las autoridades de Ereván y Rusia.

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La Habana.- Los Ministerios de Interior y Exteriores de Cuba hacen una convocatoria para presentar varias medidas en medio de la fuerte presión de EE.UU. para que el Gobierno de la isla aplique reformas.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, cumple el miércoles un año al frente del Gobierno de coalición formado por conservadores y socialdemócrata, 365 días en los que las múltiples crisis geopolíticas le han obligado a centrarse en buena parte en la política exterior y defensa, en detrimento de la gestión interior y de unas reformas económicas y sociales que se han ido aplazando.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro portugués, Luís Montenegro.

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Ashkelon (Israel).- Los activistas de la Flotilla el brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Abukeshek Saif comparecen ante un juez israelí en una vista para decidir una posible prórroga en su detención o bien su libertad.

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Londres.- Serie previa de las elecciones regionales y municipales que celebran el jueves en el Reino Unido. (Vídeo)(Foto)

Ereván.- A un mes de las elecciones parlamentarias en Armenia, la fuerza liderada por Samvel Karapetián, empresario que hizo su fortuna en Rusia y que está actualmente bajo arresto domiciliario, busca consolidarse como el principal desafío al primer ministro Nikol Pashinián. (Vídeo)(Foto)

Bucarest.- El Parlamento de Rumanía tiene previsto votar hoy sobre una moción de censura contra el actual gobierno de coalición, liderado por el conservador Ilia Bolojan, presentada por el hasta ahora cogobernante partido socialdemócrata PSD y por el opositor partido ultranacionalista populista AUR.

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Yakarta.- Las libertades civiles en Indonesia están siendo cercadas por el gobierno del exgeneral Prabowo Subianto, cuyo militarismo, advierten organizaciones de derechos humanos, recuerda a la dictadura de Suharto, especialmente por la represión contra las protestas ciudadanas y la persecución de disidentes.

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San José.- La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, presenta el gabinete de ministros que la acompañará a partir del 8 de mayo cuando asuma el cargo.

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Bruselas.- El vicepresidente del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, participa en un panel sobre crecimiento e innovación en la UE organizado por la Universidad UE, y donde también intervendrán el político y docente italiano Enrico Letta y el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, entre otros.

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Tegucigalpa.- El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), que se describe como una iniciativa ciudadana de Honduras, presentará el informe «A 100 días del gobierno de Nasry Asfura: preocupaciones y demandas», un documento que analiza también el rumbo del país en temas clave.

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Ciudad de Panamá.- La Cámara de Empresarios y Ejecutivos Venezolanos en el Exterior (CAVEX) celebra en Panamá una reunión con líderes empresariales de América Latina para atraer inversiones y generar negocios en la región.

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Leipzig.- Los residentes y las autoridades de la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país, están conmocionados por el atropello múltiple que un ciudadano alemán de 33 años cometió la víspera de manera intencionada en el centro de la urbe y que causó al menos dos muertos y dos decenas de heridos.

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Buenos Aires.- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este martes con el testimonio de seis peritos que participaron de la autopsia del astro, tras la declaración el pasado jueves del psicólogo y de la expareja del futbolista.

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Miami.- El golfista Tiger Woods comparece ante un tribunal acusado de conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias, y negarse a someterse a una prueba de orina tras un accidente ocurrido el pasado 27 de marzo.

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Ciudad de Guatemala.- La exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala, Claudia González, enfrenta el inicio del debate oral y público en su contra por supuesto abuso de autoridad, en un caso que según diversas organizaciones sociales obedece a la criminalización judicial que busca promover la Fiscalía bajo el mando de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

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Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el desfile cívico militar del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, donde reivindica la soberanía del país en medio del debate por la supuesta intervención de agentes extranjeros en operativos en el país.

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Nuseirat (Gaza).- La sede de Gaza del conservatorio nacional palestino de música está en una tienda del campamento de Nuseirat (centro de la Franja). El espacio, que también hace las veces de escuela, lo preside una pizarra con conjugaciones de verbos en árabe. Pero hoy no toca eso: para Ghazal y otros niños hoy es día de percusión.

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Nueva York.- Se anuncian los nominados a los premios Tony, conocidos como los ‘Oscar del teatro’, y que reconocen las mejores obras y musicales de Broadway de la última temporada.

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Bogotá.- Entrevista con Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, sobre los cambios en los Latin Grammy, el impacto de la inteligencia artificial y el futuro de la música latina.

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Miami.- La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, en inglés) entrega este martes en Miami su galardones a la música latina 2026.

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París.- El Centro Pompidou y el Grand Palais organizan en París una retrospectiva “inédita” de la pintora sueca Hilma af Klint (1862-1944), pionera de la pintura abstracta, y sus ‘Pinturas para el Templo (1906-1915)’, un conjunto de 193 cuadros, expuesto en su mayoría y de forma conjunta por primera vez en Francia.

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Londres.- Rueda de prensa posterior al partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid.

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epp/EFETV

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