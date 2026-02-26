Mauritania llama a una solución consensuada para el Sáhara Occidental

Nuakchot, 26 feb (EFE).- Mauritania trabaja activamente para promover un diálogo entre Marruecos y los saharauis con el fin de alcanzar una solución consensuada sobre el conflicto del Sáhara Occidental, según el portavoz del gobierno, El Houssein Ould Meddou.

Nuakchot mantiene una posición “constante” consistente en apoyar y alentar a las partes a lograr un acuerdo mutuamente aceptable, afirmó el funcionario en relación a las negociaciones desarrolladas esta semana en Washington, a instancias del Gobierno de Donald Trump, entre Marruecos y el Polisario, con Argelia y Mauritania como observadores, para tratar de avanzar en una solución para el futuro de la excolonia española.

La declaración del portavoz se produce después de que el presidente mauritano, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, recibiera este lunes al presidente del Consejo Nacional Saharaui, Hamma Salama, al frente de una delegación de alto nivel, según la Agencia Mauritana de Información (AMI).

Desde la retirada de España en 1975, Marruecos controla aproximadamente el 80 % del Sáhara Occidental y en 2007 presentó ante la ONU un plan de autonomía para este territorio bajo soberanía marroquí.

Mientras, el Frente Polisario y Argelia continúan reclamando la celebración de un referéndum de autodeterminación para definir el futuro del pueblo saharaui que incluya tanto la propuesta de autonomía como la independencia.

Coste para el Magreb

Ould Meddou insistió en el costo “humano, social, económico y político” de la falta de resolución de este conflicto, afirmando que todos los países de la región sufren sus consecuencias, citando específicamente a Mauritania, Marruecos, Argelia y Túnez.

El conflicto sigue siendo uno de los principales factores de tensión en el Magreb, especialmente entre Marruecos y Argelia, que apoya al Frente Polisario.

Más allá del aspecto diplomático, la crisis ha tenido importantes consecuencias económicas para Mauritania. Entre octubre y noviembre de 2020, el bloqueo de la zona de amortiguamiento de Guerguerat interrumpió el transporte terrestre de productos esenciales provenientes de Marruecos (alimentos, materiales de construcción, equipos y productos químicos).

Esta situación resulta particularmente sensible, ya que Marruecos constituye la principal fuente de importaciones de Mauritania desde África, representando el 35,4 % en el tercer trimestre de 2025, según datos publicados por la Agencia Nacional de Estadística y Análisis Demográfico y Económico (ANSADE).

En octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la resolución 2797 (2025), apoyando el plan de autonomía propuesto por Marruecos para lograr una solución política duradera y definitiva.

La resolución también prorrogó el mandato de la Misión de la ONU para la organización de un referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) hasta el 31 de octubre de 2026.EFE

