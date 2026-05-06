Meloni denuncia la difusión de fotos falsas con su imagen generadas con IA

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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, denunció la difusión de fotos falsas generadas por inteligencia artificial con su imagen, entre ellas una en la que aparece en ropa interior, y las calificó de «herramienta peligrosa».

La dirigente de extrema derecha publicó el martes en sus cuentas de redes sociales una de estas imágenes que, según ella, circulaba en los últimos días, mostrándola con ropa ligera en un ambiente de tocador.

«Debo reconocer que quienes las hicieron, al menos en lo que a mí respecta, me han embellecido mucho», escribió.

«Pero el problema va mucho más allá de mi persona. Los ‘deepfakes’ son una herramienta peligrosa, porque pueden engañar, manipular y perjudicar a cualquiera. Yo puedo defenderme. Muchas otras personas no pueden», añadió.

«Por eso una regla debería aplicarse siempre: verificar antes de creer, y creer antes de compartir. Porque si hoy me ocurre a mí, mañana puede ocurrirle a cualquiera», concluyó Meloni.

En su mensaje la dirigente italiana retomó el comentario de un internauta que parecía haber sido engañado por la imagen y que había escrito que la escena era «vergonzosa e indigna del cargo institucional que ocupa».

El año pasado ya circularon imágenes sexualizadas y manipuladas de la primera ministra, en particular en una web pornográfica que publicaba imágenes falsas de mujeres conocidas.

El gobierno aprobó después una ley que criminaliza los ‘deepfakes’ que causen un «perjuicio injustificado» a la persona representada.

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