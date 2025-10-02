The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Meloni lamenta el «vil» ataque en la sinagoga de Mánchester y denuncia el antisemitismo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Roma, 2 oct (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha lamentado el «vil» atentado en la sinagoga de la ciudad británica de Manchester, en el que han muerto dos personas, además del agresor, y ha avisado de que el antisemitismo «no puede tener espacio alguno» en Europa.

«Estoy profundamente conmocionada por el vil y atroz ataque contra una sinagoga de Mánchester perpetrado en el día sagrado de Yom Kippur», denunció la mandataria en un comunicado.

Y agregó: «Estoy cerca de las familias de las víctimas, de la comunidad judía y de toda la nación británica. El antisemitismo no puede tener, y no tendrá, ningún espacio en Europa».

El atentado, calificado de «terrorista», se produjo este jueves en las inmediaciones del templo hebreo de Heaton Park, cuando un hombre fue apuñalado y un coche arrolló a los transeúntes.

Los muertos han sido dos, además del atacante por los disparos de la policía, mientras que cuatro personas han resultado heridos.

Posteriormente, la Policía británica ha confirmado la detención de dos personas en relación con este ataque.

Por su parte, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, se ha sumado a la condena de este ataque «gravísimo» dirigido contra la comunidad judía en el día de Yom Kippur.

«El pueblo judío está siendo atacado junto con todos nosotros, junto con el valor de la libertad religiosa, los principios de tolerancia y respeto que son la base de nuestras democracia», escribió el jefe de la diplomacia italiana en su cuenta de X. EFE

gsm/av

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR