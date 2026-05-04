Meloni no comparte la amenaza de Trump de retirar tropas: «Italia siempre cumple acuerdos»

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Roma/Ereván, 4 may (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó este lunes que no comparte las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar tropas en Italia y otros países y defendió que su país siempre ha sido leal con sus aliados.

La mandataria fue preguntada al término de la cumbre en Ereván de la Comunidad Política Europea por la amenaza de Trump de reducir sus tropas desplegadas en Alemania, Italia o España como represalia por sus posturas ante su guerra en Irán.

«Obviamente se trata de una decisión que no depende de mi y que yo personalmente no compartiría», afirmó la primera ministra, que ha visto cómo en los últimos tiempos su relación -antes- privilegiada con Trump, como su principal socia europea, se enfriaba.

En este sentido, Meloni aprovechó la ocasión para aclarar que Italia «siempre ha respetado sus compromisos y los acuerdos que ha firmado», también en el ámbito de la OTAN y hasta «cuando no estaban en juego los intereses directos» italianos, puntualizó.

«Estuvimos en Afganistán y en Irak… por lo tanto, digamos que algunas cosas que se han dicho sobre nosotros no las considero correctas», confesó.

Además, sin citar directamente a Trump, reprochó que «nadie se ha presentado en una sede formal para pedir el apoyo de los aliados sobre las elecciones que estaban tomando».

En este contexto, Meloni planea recibir esta semana en Roma al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien ya se ha confirmado que se verá con el papa este jueves.

«Creo que sí», respondió a la pregunta de si se vería con el jefe de la diplomacia estadounidense. EFE

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