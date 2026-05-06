Merz admite que le preocupa el rechazo a su gestión que muestran las encuestas

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Berlín, 6 may (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, admitió este miércoles que le preocupa el rechazo a su gestión que muestran muchas encuestas de opinión y dijo que no se trata de él personalmente sino del Gobierno y de que la gente crea que los partidos democráticos de centro están en condiciones de resolver los problemas de Alemania.

«Son encuestas que me preocupan. No se trata de mi personalmente sino del Gobierno, se trata de si la gente confía en que los partidos del centro puedan resolver los problemas», dijo Merz en una entrevista concedida a la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF) con motivo del primer aniversario de su llegada a la jefatura del Ejecutivo alemán.

Merz se refirió no sólo a su valoración como canciller sino también a las encuestas de intención de voto de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), y su aliado bávaro, la Unión Socialcristiana (CSU), y los de su socio de coalición, el Partido Socialdemócrata (SPD).

«Las encuestas que dan a la CDU/CSU el 23 por ciento no pueden dejarnos satisfechos. Lo mismo pasa con el SPD, al que hay encuestas que le dan el 15 o hasta el 12 por ciento. Debemos aspirar a tener juntos una mayoría y de representar a esa mayoría», subrayó.

Merz sostuvo que, aunque todavía hay mucho por hacer, en este primer año de gobierno se han logrado algunas cosas y dijo que «en diez días no se pueden hacer las reformas que estuvieron aplazadas durante diez años».

El canciller alemán insistió en que quiere tener éxito con la coalición actual, aunque los compromisos no sean siempre fáciles y rechazó la posibilidad de un gobierno en minoría.

«Quiero que tengamos éxito con este gobierno y con esta coalición- Me siento ratificado en mi convicción de que sólo funciona con una buena mayoría parlamentaria. No tenemos experiencia con gobiernos de minorías a diferencia de lo que ocurre en otros países. Llevaría a una gran inestabilidad», sostuvo.

Merz le quitó importancia a las diferencias que hay dentro de la coalición y a los debates internos y dijo que el gobierno debe concentrarse en resolver los problemas. «La gente se pregunta si saldremos de la crisis, si viviremos en paz y libertad en Alemania en diez o veinte años y no por lo que se ha dicho en la reunión de uno u otro grupo parlamentario», dijo.

El canciller destacó lo logrado en materia de seguridad interior y en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y aseguró que Alemania es el país que más rápidamente está subiendo el gasto militar en Europa y va camino a lograr la mete definida por él de tener el ejército convencional más fuerte del continente. EFE

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