Merz y su ministro de Exteriores celebran acuerdo sobre la primera fase del plan para Gaza

(Actualiza información con declaraciones de Friedrich Merz sobre el acuerdo)

Berlín, 9 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y su ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, celebraron este jueves el acuerdo alcanzado entre Israel y la organización islamista palestina Hamás sobre la primera fase del plan para parar la guerra en la Franja de Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Los primeros pasos del acuerdo entre Israel y Hamás son alentadores. Ofrecen una nueva esperanza: para los rehenes y sus familias, para la población de Gaza y para toda la región», escribió el jefe del Gobierno alemán en un mensaje en su cuenta de X, donde manifestó que «por primera vez en mucho tiempo, existe una perspectiva real de paz».

«Hacemos un llamamiento a todas las partes para que cumplan lo prometido y pongan fin a la guerra y allanen el camino hacia una paz duradera», abundó el canciller.

Previamente, su ministro de Asuntos Exteriores, manifestó su satisfacción por el avance de las negociaciones sobre Gaza y el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás.

«Estoy satisfecho con el avance en las negociaciones sobre Gaza. El acuerdo alcanzado sobre la primera fase significa que la liberación de los rehenes y el alto el fuego están finalmente a punto de producirse», escribió Wadephul en un mensaje en X.

Al mismo tiempo, Wadephul expresó la disposición de Alemania a apoyar los próximos pasos hacia la paz.

Merz y Wadephul reaccionaron así al anuncio sobre el conflicto en Oriente Medio de Trump, quien publicó en sus redes sociales que las dos partes de la guerra en la Franja de Gaza firmaron la primera fase del plan de paz para Gaza.

Eso implica que «TODOS los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna», escribió en sus redes sociales el presidente estadounidense.

«Es un GRAN DÍA para el mundo árabe y musulmán, Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos», agregó Trump. EFE

