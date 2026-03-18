Meta cierra Horizon Worlds en realidad virtual y seguirá disponible solo en móviles

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Nueva York, 18 mar (EFE).- Meta anunció este miércoles el cierre de Horizon Worlds, su red social de realidad virtual para los cascos Quest VR, en un movimiento que refleja el repliegue de la compañía frente al metaverso y su reciente apuesta por la inteligencia artificial.

Según indicó la empresa en un blog comunitario, la aplicación de Horizon Worlds será retirada de la tienda de Quest a finales de marzo y desaparecerá por completo de la realidad virtual el 15 de junio.

Tras esa fecha, solo estará disponible en versión móvil. «Estamos separando las dos plataformas para que cada una pueda crecer con mayor enfoque, y Horizon Worlds se convertirá en una experiencia exclusivamente móvil», señaló Meta, que cerró hoy con una caída del 1,12 % en bolsa.

Según recoge la cadena CNBC, el cierre de la versión de realidad virtual se produce semanas después de que la compañía recortara más de 1.000 empleos en Reality Labs, la división responsable del metaverso.

Entre los afectados, estudios de desarrollo de títulos como VR, incluido Ouro Interactive, creado en 2023 para producir contenido propio para Horizon Worlds.

Horizon Worlds, que se lanzó oficialmente a finales de 2021, nunca logró atraer a un público masivo, con solo unos pocos cientos de miles de usuarios activos mensuales, agrega CNBC.

La plataforma permitía a los usuarios interactuar mediante avatares en entornos virtuales y jugar en mundos 3D, y en septiembre de 2023 se lanzó una versión móvil destinada a quienes no poseen cascos VR -visores de realidad virtual y mixta, inalámbricos y autónomos creados por Meta- con un funcionamiento similar a plataformas como Roblox.

Samantha Ryan, vicepresidenta de Contenido de Reality Labs, explicó en febrero que la empresa continuará apoyando el ecosistema de desarrolladores VR y que Horizon Worlds se enfocará «casi exclusivamente en la experiencia móvil». EFE

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