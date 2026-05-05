Miércoles 6 de mayo de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 5 may (EFE).-

Pekín.- El canciller iraní, Abás Araqchí, visita China, el mayor comprador de petróleo del país persa y uno de sus principales socios, en el marco de una nueva ronda de consultas diplomáticas en medio de las tensiones con Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

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Lima.- El ultraderechista Rafael López Aliaga lidera una nueva protesta contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú tras haber quedado fuera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y denunciar sin pruebas concretas un fraude sistemático en su contra, a partir de las irregularidades acontecidas en el proceso.

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Londres.- El Reino Unido celebra el jueves unas elecciones para renovar los parlamentos de Escocia y Gales y buena parte de los municipios de Inglaterra unos comicios que se prevén muy difíciles para el laborismo en el poder en Londres y pondrán a prueba la capacidad del primer ministro Keir Starmer para seguir al frente del Gobierno.

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Escocia.- El ministro principal de Escocia, John Swinney, afirma que una mayoría del Partido Nacional Escocés (SNP) en las elecciones del jueves debería traducirse en un nuevo referéndum de independencia y en que el Gobierno británico tendrá que respetar “la voluntad democrática” de los escoceses.

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Ciudad de Panamá.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, inicia este miércoles en Panamá un viaje de cuatro días a Centroamérica que lo llevará también a Costa Rica, donde asistirá el viernes a la toma de posesión de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández.

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Ciudad de Panamá.- El reclamo de justicia y del cumplimiento de los compromisos del Estado con las víctimas de la dictadura militar (1968–1989) ha cobrado una renovada fuerza en Panamá, en medio de denuncias de impunidad, retrasos en las reparaciones y una propuesta de ley que busca garantizar el reconocimiento a estas.

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Ginebra.- La embajadora del Líbano ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Caroline Ziadeh, habla sobre la situación en su país en el contexto del conflicto con Israel.

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Bruselas.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate la regularización de migrantes en España.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Bruselas.- Se lleva a cabo la sesión plenaria del Comité de Regiones de la UE.

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Bruselas.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne en Bruselas con la comisaria Europea de Competencia, Teresa Ribera.

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Berlín.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, participa en una conferencia de la Fundación Konrad-Adenauer sobre el papel de Alemania en la política internacional.

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Düsseldorf (Alemania).- El canciller alemán Friedrich Merz asiste al Día de los Empresarios de Renania del Norte-Westfalia.

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Bruselas.- La presidenta de Extremadura, María Guardiola, presenta un informe en el Comité de Regiones de la UE sobre los fondos europeos de desarrollo regional y de cohesión para el próximo marco presupuestario europeo.

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Bruselas.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo vota el informe sobre su misión a la central nuclear de Almaraz (España).

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Bruselas.- Declaraciones del eurodiputado Vicent Marzà sobre la petición presentada ante el Parlamento Europeo por el PP valenciano sobre las menores tuteladas que sufrieron abusos sexuales en la Comunidad Valenciana.

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Berlín.- Se celebra en Berlín el Congreso Europeo de Policía (EPC).

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Pekín.- El ministro de Exteriores de Bangladés, Khalilur Rahman, realiza una visita oficial a China.

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Ciudad de Guatemala.- El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Sáenz Ramos, asegura en una entrevista con EFE que el Ejército del país centroamericano atraviesa un proceso de transformación orientado a profesionalizar la institución y, fundamentalmente, evitar la infiltración del crimen organizado en sus filas.

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Ciudad del Vaticano.- Se celebra la audiencia del papa de los miércoles.

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Tegucigalpa.- La representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Honduras, Kathryn Lo, advierte en entrevista con EFE del impacto del desplazamiento interno forzado, un fenómeno reconocido desde 2013 y que ha obligado a 423.845 personas a abandonar sus hogares por la violencia de grupos armados, pandillas o maras.

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Ciudad de México.- La organización Artículo 19 presenta su informe anual ‘Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia’ donde da un panorama actual del periodismo en América Latina con énfasis en México y Centroamérica.

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Buenos Aires.- Los profesionales de la salud de Venezuela que migraron a Argentina en los últimos años han logrado integrarse al sistema sanitario de su nuevo país, en muchos casos cubriendo cargos vacantes en provincias alejadas de la capital, con roles determinantes en la atención primaria de hospitales públicos. Esta nota hace parte del acuerdo con la OIM (Vídeo)(Foto)

Londres. La Tropa Real de Artillería disparará una salva real de 41 cañonazos en Hyde Park con motivo del 3er aniversario de la coronación del rey.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Entrevista a Alberto Guerra sobre ‘M.I.A’., un thriller sobre narcotráfico en los Cayos de Florida que explora la cultura latina en EE.UU., en el que el actor defiende la necesidad de ampliar la representación: “Tenemos que seguir peleando para que nuestras historias, identidad y discursos tengan más espacio, más allá de quién los cuente”.

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Bogotá.- La cineasta colombiana Catalina Santamaría habla en una entrevista con EFE sobre ‘Squatters’, un documental sobre el fenómeno de los okupas en Nueva York, donde la escasa oferta de vivienda digna llevó a un gran número de extranjeros sin techo a apropiarse de edificios abandonados para convertirlos en sus hogares.

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Asunción.- Se inicia el primer Festival de Cine Iberoamericano de Asunción con la proyección de la cinta paraguaya Narciso.

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Praga.- Inauguración de la exposición de Wolfgang Beltracchi.

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rci/EFETV

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